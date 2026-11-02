57 مرشحاً من أصول هندية يخوضون الانتخابات النصفية الأميركية.. من هم؟

يخوض عدد كبير من المرشحين من أصول هندية الانتخابات النصفية الأميركية المقررة الثلاثاء، في سباقات تشمل الكونغرس ومناصب حكام الولايات والمجالس التشريعية والمناصب المحلية، بحسب مجلة "أوتلوك" الهندية.

ووفق تقرير لوكالة "IANS" الهندية، يتوزع هؤلاء المرشحون على 22 ولاية، بينهم مرشح واحد لمجلس الشيوخ، و11 لمجلس النواب، وثلاثة لمناصب على مستوى الولايات، و36 للمجالس التشريعية في الولايات، وستة لمناصب محلية، فيما استُبعد 15 مرشحاً محتملاً آخرين لتعذّر التحقق من أصولهم.

وستحدد الانتخابات السيطرة على الكونغرس خلال العامين المتبقيين من الولاية الثانية للرئيس ، إذ يُتنافس على جميع مقاعد مجلس النواب الـ435 و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، إلى جانب سباقات على مناصب حكام ولايات ومناصب محلية.

راماسوامي في أوهايو

ومن أبرز السباقات، معركة منصب حاكم ولاية أوهايو، حيث ينافس فيفيك راماسوامي، رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية الذي برز خلال سباق الترشيح الجمهوري للرئاسة عام 2024 ويحظى بدعم ، إيمي أكتون، الطبيبة والمديرة السابقة لإدارة الصحة في الولاية خلال جائحة "كوفيد-19".

هنود في مواجهة هنود

ويسعى أربعة نواب ديمقراطيين من أصول هندية إلى إعادة انتخابهم في مجلس النواب، أبرزهم رو خانا عن الدائرة 17 في كاليفورنيا، التي تضم أجزاء من وادي السيليكون، في مواجهة الجمهوري ريتيش تاندون، وبراميلا جايابال عن الدائرة السابعة في ولاية ، في مواجهة الجمهوري نيراف شيث، وكلاهما من أصول هندية أيضاً. كما يترشح آمي بيرا، الطبيب وأقدم نائب أميركي من أصول هندية في الكونغرس حالياً، عن الدائرة الثالثة في كاليفورنيا، وسوهاس سوبرامانيام، الذي دخل المجلس عام 2024، عن الدائرة العاشرة في فيرجينيا.

ويتنافس على مقاعد مفتوحة في مجلس النواب كل من الديمقراطي أميش شاه عن الدائرة الأولى في أريزونا، وبيا دانديا عن الدائرة 22 في فلوريدا، إلى جانب الجمهوري ماهيش غانوركار في نورث كارولاينا، والمستقلين سانديب ديكسيت في أوهايو وأنيل كومار في ميشيغان. وفي تكساس، تترشح الديمقراطية بوجا سيثي لمجلس نواب الولاية، وقد تصبح في حال فوزها أول أميركية من أصول هندية في الهيئة التشريعية للولاية.

مناصب أخرى

وفي نيويورك، تنافس الجمهورية ساريثا كوماتيريدي، المدعية الفيدرالية السابقة، المدعية العامة الديمقراطية للولاية ليتيشيا جيمس، فيما تسعى الديمقراطية أرونا ميلر إلى ولاية جديدة نائبةً لحاكم ماريلاند. وفي ماساتشوستس، يخوض المستقل شيفا أياداوراي السباق على مقعد السيناتور الديمقراطي إد ماركي، بينما تنافس عضو مجلس مدينة لوس أنجلوس نيثيا رامان، المولودة في الهند، رئيسة البلدية كارين باس.

وتأتي هذه الانتخابات بعد خسارة نائبين من أصول هندية الانتخابات التمهيدية لحزبهما هذا العام، هما راجا كريشنامورثي عن إيلينوي، الذي خسر في آذار أمام جوليانا ستراتون في سباق الترشيح لمجلس الشيوخ، وشري ثانيدار عن ميشيغان، الذي خسر في آب أمام دونافان ماكيني. (Outlook India)