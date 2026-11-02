زيلينسكي يعرض تعليق ضرب المصافي الروسية شهراً مقابل صواريخ باتريوت

ربط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعليق الهجمات على مصافي الروسية لمدة شهر بتزويد بلاده بصواريخ باتريوت الاعتراضية خلال الفترة نفسها، داعياً إلى وقف استهداف منشآت الطاقة .

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأميركية الأحد، إنه ناقش الملف مراراً مع الرئيس الأميركي وفريقه، مؤكداً أن كييف لا تستطيع الوقوف مكتوفة الأيدي أمام الهجمات الروسية على منشآت الكهرباء والغاز والمصافي.

وأضاف: “إذا كانوا يريدون منا التوقف عن استهداف مصافي النفط الروسية، فعليهم أيضاً التوقف عن مهاجمة نظام الطاقة لدينا”. وكان قد دعا الطرفين إلى الكف عن استهداف البنية التحتية للطاقة.

وتأتي تصريحات زيلينسكي بعدما وافقت ، الجمعة، على صفقة محتملة لبيع 500 صاروخ باتريوت اعتراضي، بقيمة تقديرية تبلغ 2.1 مليار دولار، بتمويل من شركاء كييف، بينهم كندا وألمانيا والنرويج.

وحذّر الرئيس الأوكراني من أن التسليم قد يستغرق سنوات، في وقت تنبّه فيه السلطات إلى تناقص مخزون الصواريخ الاعتراضية.

واقترح تزويد أوكرانيا بالصواريخ من المخزونات الأميركية والأوروبية الحالية، على أن تُعوّض الكميات لاحقاً عبر الصفقة التي حصلت على الموافقة.