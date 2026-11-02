تزامناً مع المُحادثات الهادفة إلى إنهاء صراع الشرق الأوسط... الأسهم الأوروبيّة تتراجع

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، في وقت يقيم فيه المستثمرون الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط
الذي اندلع قبل 7 أشهر، في حين هوى سهم شركة "ألستوم" الفرنسية
لصناعة القطارات بشكل حاد بعد أن خفضت توقعاتها بشأن هامش الربح لعام بأكمله.
وتراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي
0.3%، إلى 645.04 نقطة، وخسر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي على المؤشر 1%، ليتصدر قائمة القطاعات الأكثر انخفاضًا، وذلك بعد أن سجل يوم الجمعة، أكبر مكسب شهري له منذ فبراير/شباط 1987 عند 14%.
وتراجعت أسهم قطاع الطاقة 1%، متأثرة بانخفاض أسعار خام برنت 3%، في وقت أجرى فيه مسؤولون إيرانيون وقطريون محادثات لليوم الثالث على التوالي بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية
على إيران
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وارتفعت أسهم شركات الطيران، التي تستفيد من انخفاض تكاليف الوقود؛ وصعد سهم "لوفتهانزا" 1.6%، وزاد سهم الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" 2%.
وهوى سهم "ألستوم" 27%، بعد أن خفضت الشركة توقعاتها، إذ أدت مشاكل التنفيذ في منصة "كوراديا ماكس" في ألمانيا إلى انخفاض حاد في أرباح النصف الأول من السنة المالية. (ارم نيوز)