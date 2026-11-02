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إقتصاد

هل ألمانيا جاهزة لفصل الشتاء؟

Lebanon 24
02-11-2026 | 09:16
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شدّدت الحكومة الألمانية على أن إمدادات الغاز في البلاد مؤمّنة لفصل الشتاء المقبل، رغم مستويات تخزين أدنى مما تنص عليه اللوائح التنظيمية.
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وكانت مخزونات الغاز الألمانية ممتلئة بنسبة 61,5%، وفق المنصة الأوروبية "أغريغيتد غاز ستوريدج إنفنتوري" في 1 تشرين الثاني، وهو مستوى أدنى بكثير من الحدّ المنصوص عليه في اللوائح التنظيمية التي تفرض متوسط تعبئة قدره 70%، كما أنه أدنى من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ نحو 75%.

بالرغم من ذلك، شدّدت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية في تصريح لوكالة "فرانس برس" على أن "إمدادات الغاز في ألمانيا مؤمنة لفصل الشتاء المقبل، حتى مع مستويات التعبئة الحالية للمخزونات".

ولفتت إلى أن فصل الشتاء في ألمانيا يفترض أن يمر "في ظروف جيدة"، مشيرة إلى أن هذا الرأي تشاطرها إياه المفوضية الأوروبية، والوكالة الفدرالية للشبكات "Bundesnetzagentur". (ارم نيوز)
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