هل ألمانيا جاهزة لفصل الشتاء؟

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شدّدت على أن إمدادات في البلاد مؤمّنة لفصل الشتاء المقبل، رغم مستويات تخزين أدنى مما تنص عليه اللوائح التنظيمية.وكانت مخزونات الغاز ممتلئة بنسبة 61,5%، وفق المنصة الأوروبية "أغريغيتد غاز ستوريدج إنفنتوري" في 1 تشرين الثاني، وهو مستوى أدنى بكثير من الحدّ المنصوص عليه في اللوائح التنظيمية التي تفرض متوسط تعبئة قدره 70%، كما أنه أدنى من متوسط البالغ نحو 75%.بالرغم من ذلك، شدّدت متحدثة باسم الألمانية في تصريح لوكالة "فرانس برس" على أن "إمدادات الغاز في مؤمنة لفصل الشتاء المقبل، حتى مع مستويات التعبئة الحالية للمخزونات".ولفتت إلى أن فصل الشتاء في ألمانيا يفترض أن يمر "في ظروف جيدة"، مشيرة إلى أن هذا الرأي تشاطرها إياه ، والوكالة الفدرالية للشبكات "Bundesnetzagentur". (ارم نيوز)