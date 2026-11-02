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عربي-دولي

"قصف بالبريد العشوائي".. استهداف المجموعة البرلمانية لحزب اليسار الألماني بهجوم إلكتروني

Lebanon 24
02-11-2026 | 09:46
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قصف بالبريد العشوائي.. استهداف المجموعة البرلمانية لحزب اليسار الألماني بهجوم إلكتروني
قصف بالبريد العشوائي.. استهداف المجموعة البرلمانية لحزب اليسار الألماني بهجوم إلكتروني photos 0
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أغرق هجوم إلكتروني حسابات البريد الخاصة بنواب حزب اليسار المعارض في البرلمان الألماني بآلاف الرسائل، ما جعلها غير قابلة للاستخدام، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية الاثنين نقلاً عن مصادر برلمانية.

ووُصف الهجوم بأنه "قصف بالبريد العشوائي"، إذ تدفقت الرسائل من مرسلين مختلفين وبعناوين ولغات متعددة، واقتصر استهدافه على أعضاء كتلة حزب اليسار.

ولم يتسبب الهجوم سوى بتأخيرات طفيفة في نظام البريد الإلكتروني العام للبوندستاغ، بفضل سعة خوادمه. وتلقى النواب المتضررون إرشادات لتصفية الرسائل، فيما استُعين بالمكتب الفيدرالي لأمن المعلومات للمساعدة.

وبحسب المعلومات المتاحة، لا ترتبط الحادثة بالتهديد المنفصل المتعلق باحتمال استهداف هواتف “آيفون” لمسؤولين حكوميين وبرلمانيين ببرامج تجسس، والذي سبق أن حذرت منه شركة “آبل”.

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