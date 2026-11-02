رضيع بين الضحايا.. انفجار شاحنة مفخخة يقتل أربعة أشخاص في كولومبيا

قُتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم رضيع يبلغ شهرين، إثر انفجار شاحنة محمّلة بالمتفجرات قرب منشأة عسكرية في بلدة بلاناداس الكولومبية، ليل الأحد، وفق ما أعلنت السلطات الإقليمية الاثنين.

وقالت حاكمة توليما أدريانا ماجالي ماتيز، عبر منصة "إكس"، إن الحصيلة أولية، ووصفت الهجوم بأنه "غير مقبول"، مطالبة بإجراءات حاسمة بحق المسؤولين عنه.

وأدانت الفرقة الخامسة في الجيش الكولومبي التفجير، واعتبرته "عملاً إرهابياً" وانتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه عرّض المدنيين والعسكريين المتمركزين في المنطقة للخطر.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم. وتشهد المنطقة اضطرابات مرتبطة بفصائل منشقة عن حركة "فارك"، كان قادة عسكريون قد نسبوا إليها هجمات بطائرات مسيّرة في بلاناداس خلال آب الماضي. (الاناضول)