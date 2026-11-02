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عربي-دولي

هرتسوغ يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة بالأحزاب الأصغر.. وعقبة أمام آيزنكوت

Lebanon 24
02-11-2026 | 09:58
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هرتسوغ يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة بالأحزاب الأصغر.. وعقبة أمام آيزنكوت
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يبدأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، مشاورات اختيار النائب المكلّف تشكيل الحكومة المقبلة، مستهلاً لقاءاته بالكتل الأصغر خلافاً للممارسة المعتادة، فيما يسعى زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت إلى جمع غالبية التوصيات رغم العقبات أمام تشكيل ائتلاف.

وأعلن مكتب هرتسوغ أن المشاورات تنطلق عند الخامسة مساء الأربعاء وتستمر الخميس، بترتيب تصاعدي وفق حجم الكتل. وأوضح أن البدء بالأحزاب الصغيرة يتيح تقييماً شاملاً للخيارات وتشجيع أفكار جديدة، مع احتمال عقد جولة إضافية عند الحاجة.

ويلتقي هرتسوغ الأربعاء ممثلي الصهيونية الدينية و"شاس" و"إسرائيل بيتنا"، ثم يستكمل الخميس لقاءاته ببقية الكتل، وصولاً إلى "يشار" وأخيراً "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو.

وأفرزت الانتخابات كنيست منقسماً، إذ حصد معسكر نتنياهو 53 مقعداً، مقابل 48 لأحزاب المعارضة و19 للأحزاب العربية، من دون بلوغ أي من المعسكرين عتبة الغالبية البالغة 61 نائباً.

ورغم امتلاك المعارضة والأحزاب العربية معاً 67 مقعداً، فإنها لم تتفق على ائتلاف. ويشكّل رفض زعيم "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الانضمام إلى حكومة تضم أحزاباً عربية أو تعتمد على دعمها عقبة أمام آيزنكوت.

لكن القناة 12 أفادت بأن ليبرمان سيوصي بتكليف آيزنكوت، فيما ذكرت هيئة "كان" أن حزب "الديمقراطيين" يتجه إلى الموقف نفسه، بعدما أعلن حزب "معاً" بقيادة نفتالي بينيت دعمه الأحد.

وأشار نواب عرب إلى احتمال التوصية بآيزنكوت، ما قد يمنحه تقدماً على نتنياهو في عدد التوصيات، رغم تصدّر "الليكود" النتائج بـ27 مقعداً.

ولا يُلزم الرئيس باختيار زعيم الحزب الأكبر، بل يقيّم فرص المرشحين في تشكيل حكومة. ويُمنح النائب المكلّف 28 يوماً لإنجاز المهمة، قابلة للتمديد حتى 14 يوماً إضافياً، على أن تنال الحكومة ثقة الكنيست قبل تولّي مهامها. (الاناضول)

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