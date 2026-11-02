ترامب: قد نضطر لإنهاء الأمر مع إيران عسكرياً

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لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية اللجوء إلى الحسم العسكري مع إيران، قائلاً إن الإيرانيين يواصلون الحديث عن المفاوضات، "لكننا قد نضطر في مرحلة ما إلى إنهاء الأمر عسكرياً".
وأضاف أن المشكلة تكمن في تحديد الجهة التي يمكن لواشنطن التفاوض معها داخل إيران، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم توجّه "الضربة القاضية" حتى الآن لأن طهران تريد التفاوض معها.
وأكد ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي لا يتطلب بالضرورة تغيير نظامها، قائلا:" لا أريد أن تتحول الحرب الحالية إلى صراع طويل الأمد على غرار حرب فيتنام".