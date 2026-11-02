ترامب: قد نضطر لإنهاء الأمر مع إيران عسكرياً

لوّح الرئيس الأميركي بإمكانية اللجوء إلى الحسم العسكري مع ، قائلاً إن الإيرانيين يواصلون الحديث عن المفاوضات، "لكننا قد نضطر في مرحلة ما إلى إنهاء الأمر عسكرياً".

وأضاف أن المشكلة تكمن في تحديد الجهة التي يمكن لواشنطن التفاوض معها داخل إيران، مشيراً إلى أن لم توجّه "الضربة القاضية" حتى الآن لأن تريد التفاوض معها.

وأكد أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي لا يتطلب بالضرورة تغيير نظامها، قائلا:" لا أريد أن تتحول الحرب الحالية إلى صراع طويل الأمد على غرار حرب ".