قراصنة يخترقون تطبيقات الطوارئ في أوكرانيا وروسيا.. ويبثّون إنذارات نووية وكيميائية كاذبة

أعلنت وروسيا أن تطبيقات الإنذار الطارئ لديهما تعرّضت للاختراق ليلاً، ما أدى إلى إرسال تحذيرات كاذبة للمواطنين من غارات جوية وهجمات كيميائية ونووية وشيكة.

وتزامنت التحذيرات مع انتهاء وقف إطلاق نار محلي لمدة ستة أيام في منطقة صغيرة جنوب أوكرانيا، توسّطت فيه السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ، ويُعدّ أطول هدنة منذ بدء الغزو الروسي الشامل عام 2022.

وبدأ تطبيق الإنذار الجوي الأوكراني بإرسال إنذارات كاذبة قبيل الساعة 11 ليل الأحد بالتوقيت المحلي، شملت العاصمة ومناطق أخرى، محذّراً من هجمات إشعاعية وكيميائية ومن خطر معارك شوارع في بعض المناطق. وزعم أحد الإنذارات أن أطلقت صاروخاً فرط صوتي من طراز "أوريشنيك"، على حمل رأس نووي، وأنه جرى إعلان حالة إنذار نووي.

وسارع سلاح الجو الأوكراني إلى الإعلان عبر "تلغرام" أن النظام تعرّض على ما يبدو لاختراق روسي، لافتاً إلى أن الإنذارات صدرت باللغة الروسية، فيما تُعدّ إلزامية في جميع المراسلات الرسمية، وقال: "يبدو أن تطبيق الإنذار الجوي تعرّض لتأثير العدو. لا يوجد تهديد إشعاعي! حافظوا على الهدوء". وأُرسلت رسائل إلغاء لكل إنذار بعد وقت قصير، وأعلنت وزارة التحول الرقمي تعليق التطبيق مؤقتاً، مع استمرار عمل وسائل الإنذار الأخرى وصفارات .

وفي شوارع كييف، قلّل السكان من أثر الاختراق، إذ قال رجل الأعمال أرتيم بينديك (37 عاماً): "لم يُثر ذلك ردّ الفعل الذي توقعوه في المجتمع"، مضيفاً: "يمكنك أن تضحك على الأمر، لكنهم من جهة أخرى حصلوا على مستوى من الوصول وتمكنوا من اختراق البرنامج". وقالت أوكسانا فوستريكوفا (48 عاماً): "فهمت فوراً أنها قد تكون رسالة كاذبة. تقلق على أطفالك القريبين منك أكثر مما تقلق على نفسك".

وبعد ساعات، نقلت وكالة "تاس" الروسية عن وزارة الطوارئ أن تطبيقها تعرّض بدوره لهجوم سيبراني أدى إلى بثّ تحذيرات كاذبة. ونشرت مجموعة القرصنة الموالية لأوكرانيا "أتيش" صورة للإنذار على قناتها في "تلغرام"، كاتبة: "تطبيق وزارة الطوارئ تعرّض للاختراق!". وأبلغت الرسالة بأن رؤوساً نووية أُطلقت على كل المناطق الروسية، ونصحتهم بتخزين طعام لثلاثة أسابيع والاحتماء في الأقبية، وجاءت مليئة بالعبارات العامية والشتائم والإهانات لروسيا.

وقلّلت الوزارة من أهمية الحادث، معتبرة أن التطبيق ليس من قنواتها الرئيسية للإنذار، داعية المواطنين إلى "الحفاظ على الهدوء والثقة بمصادر المعلومات الرسمية فقط".