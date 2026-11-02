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إقتصاد

​صفقة بـ39 مليار دولار... فرنسا ستُزوّد الهند بـ114 طائرة "رفال"

Lebanon 24
02-11-2026 | 10:42
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​صفقة بـ39 مليار دولار... فرنسا ستُزوّد الهند بـ114 طائرة رفال
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تتجه العلاقات الدفاعية بين الهند وفرنسا إلى مرحلة جديدة من التعاون، مع طرح مقترحات لتوسيع الشراكة في مجال الطائرات المقاتلة والغواصات، وتعزيز التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، في إطار شراكة إستراتيجية تشمل أيضًا مجالات أمنية وتقنية أوسع.
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ويتصدر هذه التحركات مقترح لشراء الهند 114 مقاتلة من طراز "رافال" الفرنسية، ضمن برنامج الطائرات المقاتلة المتعددة المهام، الذي تقدر قيمته بنحو 3.25 تريليون روبية، أي ما يعادل نحو 34 إلى 39 مليار دولار، ليصبح أحد أكبر برامج المشتريات الدفاعية في الهند.

وبموجب المقترح المقدم من شركة "داسو" للطيران الفرنسية، من المتوقع تسليم 18 مقاتلة جاهزة من فرنسا، على أن يجري تصنيع الطائرات الـ96 المتبقية داخل الهند، بما يتماشى مع مبادرة صنع في الهند.

ويتضمن المشروع نقل قدر كبير من التكنولوجيا إلى الجانب الهندي، بما يشمل مكونات محركات الطائرات وشفرات التوربينات الحيوية. (ارم نيوز)
 
 
 
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