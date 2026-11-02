​صفقة بـ39 مليار دولار... فرنسا ستُزوّد الهند بـ114 طائرة "رفال"

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تتجه العلاقات الدفاعية بين وفرنسا إلى مرحلة جديدة من التعاون، مع طرح مقترحات لتوسيع الشراكة في مجال الطائرات المقاتلة والغواصات، وتعزيز التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، في إطار شراكة إستراتيجية تشمل أيضًا مجالات أمنية وتقنية أوسع.ويتصدر هذه التحركات مقترح لشراء الهند 114 مقاتلة من طراز "رافال" ، ضمن برنامج الطائرات المقاتلة المتعددة المهام، الذي تقدر قيمته بنحو 3.25 تريليون روبية، أي ما يعادل نحو 34 إلى 39 مليار دولار، ليصبح أحد أكبر برامج المشتريات الدفاعية في الهند.وبموجب المقترح المقدم من شركة " " للطيران الفرنسية، من المتوقع تسليم 18 مقاتلة جاهزة من ، على أن يجري تصنيع الطائرات الـ96 المتبقية داخل الهند، بما يتماشى مع مبادرة صنع في الهند.ويتضمن المشروع نقل قدر كبير من التكنولوجيا إلى الجانب ، بما يشمل مكونات محركات الطائرات وشفرات التوربينات الحيوية. (ارم نيوز)