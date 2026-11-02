الديمقراطيون أمام فخّ الأغلبية.. وترامب قد يستفيد من الانقسام

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تتجه الأنظار إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، المقررة في الثالث من تشرين الثاني، وسط تساؤلات بشأن قدرة الحزب على تحويل أي مكاسب انتخابية إلى نفوذ سياسي فعلي في مواجهة إدارة الرئيس .ورغم أن استعادة الأغلبية في مجلس النواب ستمنحهم صلاحيات أوسع في الرقابة والتحقيق وتعطيل بعض مشاريع القوانين، فإن اقتصار فوزهم على هذا المجلس قد يضعهم أمام معادلة معقدة، في ظل استمرار سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.وفي هذا السيناريو، سيتمكن من فتح تحقيقات بشأن سياسات الإدارة، والضغط في ملفات الإنفاق والحرب مع والهجرة، لكنهم سيواجهون قيوداً على تمرير تشريعاتهم أو التأثير في التعيينات القضائية والتنفيذية التي تتطلب موافقة مجلس الشيوخ.كما قد تؤدي الأغلبية المنقسمة إلى مواجهات متكررة بشأن الموازنة والتمويل الحكومي، ما يرفع احتمالات التعطيل التشريعي ويجعل الحزبين عرضة للانتقادات في حال استمرار الجمود السياسي.أما سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس، فستمنحهم أدوات أقوى لمساءلة إدارة والتأثير في التشريعات والتعيينات، من دون أن تلغي صلاحيات الرئيس التنفيذية أو قدرته على استخدام حق النقض.وبذلك، قد يتحول الفوز الجزئي للديمقراطيين إلى اختبار سياسي صعب، إذ يمنحهم القدرة على عرقلة بعض سياسات ترامب، من دون أن يضمن لهم تنفيذ برنامجهم، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع بين والكونغرس.