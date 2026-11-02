على خلفية أزمة المحكمة الدستورية.. ثالث سفير بولندي يقدم استقالته

أعلن المتحدث باسم البولندية ماتشي ويڤيور أن المندوب الدائم لبولندا لدى كشيشتف شتشيرسكي قدم استقالته من منصبه على خلفية أزمة المحكمة الدستورية في البلاد

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وقال ويڤيور في منشور على منصة "X" إن شتشيرسكي طلب من (البولندي) رادوسلاف سيكورسكي تقليص بعثته الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة، وأن الوزير لبى الطلب، على أن ينهي السفير مهمته خلال الشهر الجاري.



وكان سفيرا بولندا في رومانيا والصين پاڤل سول ويعقوب كوموخ قد قدما استقالتيهما الأسبوع الماضي على خلفية الأزمة التي وقت في المحكمة الدستورية أيضا.



ويشار إلى أن سيكورسكي اتهم في وقت سابق الرئيس البولندي كارول نافروتسكي بأنه شخصيا حث السفراء على تقديم استقالاتهم في ظل الأزمة الدستورية.



يذكر أن الأزمة السياسية تصاعدت حول المحكمة الدستورية في بولندا، التي عين عدد من أعضائها في عهد الحكومة السابقة، بعد محاولة السلطات الحالية برئاسة رئيس الوزراء توسك إعفاء رئيس المحكمة بوغدان سفينتشكوفسكي ونائبه بارتوميي سوخانسكي من مهامهما. (روسيا اليوم)