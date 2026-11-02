تحركات جوية وميدانية في مطار حمد الدولي.. الخطوط القطرية توضح

Advertisement

أعلنت ، تنفيذ تدريبات ميدانية تحاكي الاستجابة لحالات الطوارئ في الدولي بالدوحة، ضمن فعاليات التمرين الوطني "وطن 2026"، الهادف إلى اختبار جاهزية المؤسسات للتعامل مع الأزمات.وأوضحت الشركة، في بيان عبر منصة "إكس"، أن المسافرين وزوار قد يلاحظون تحركات ميدانية وأنشطة جوية غير اعتيادية في مواقع محددة، مؤكدة أن جميع الرحلات والخدمات ستستمر بصورة طبيعية ومن دون أي انقطاع.وفي السياق، أعلنت شركة سكك الحديد "الريل" إغلاق محطة "البدع" في مترو ، الثلاثاء 3 تشرين الثاني، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى نهاية ساعات التشغيل، مع احتمال تأثر حركة القطارات على الخطين الأحمر والأخضر.ويأتي التمرين بمشاركة جهات عسكرية ومدنية وأمنية، بهدف تعزيز التنسيق المشترك واختبار خطط الطوارئ وضمان استمرارية الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.