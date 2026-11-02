العراق يضبط 9 أطنان من المخدرات خارج حدوده بالتعاون مع 7 دول

أعلنت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط نحو 9 أطنان من المواد المخدرة خارج البلاد، استنادًا إلى معلومات استخبارية عراقية، وذلك خلال عمليات مشتركة مع أجهزة مختصة في سبع دول عربية وإقليمية.

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وقال للمديرية، الفريق الحقوقي أحمد صالح الزركاني، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن العمليات نُفذت بالتنسيق مع السلطات المعنية في الكويت وإيران وسوريا ولبنان والسعودية ومصر وليبيا، واستهدفت شبكات تهريب دولية.

وأوضح الزركاني أن أحدث العمليات جرت في ليبيا، بناءً على معلومات استخبارية عراقية، وأسفرت عن ضبط مليون و200 ألف حبة مخدرة، تعود إلى شبكة إجرامية تنشط انطلاقًا من تشاد.

وأشار إلى أن إجمالي المضبوطات خارج العراق بلغ نحو 9 أطنان، شملت الكبتاغون والكريستال والحشيش، إضافة إلى ضبط 20 كيلوغرامًا من الماريجوانا في إحدى دول الجوار، عقب إرسال فرق متخصصة للتنسيق مع السلطات المحلية، من دون اسم الدولة أو الفترة الزمنية التي نُفذت خلالها العمليات.

واعتبر الزركاني أن هذه النتائج تعكس تطور قدرات الأجهزة العراقية في تعقب الشبكات الإجرامية وملاحقتها خارج الحدود، بدلًا من حصر الجهود في مكافحة أنشطتها داخل العراق.

ولفت إلى أن مكتب المعني بالمخدرات والجريمة تابع التجربة العراقية ودرسها في فيينا، مشيرًا كذلك إلى حصول العراق على المركز الثالث في القمة الشرطية التي استضافتها دبي في أيار 2025، بمشاركة 140 دولة و200 منظمة.

وأكد أن مكافحة المخدرات تتطلب تعزيز الثقة والتعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية مع الدول الأخرى، إلى جانب تطوير القدرات التقنية والميدانية، بما يتيح تنفيذ عمليات استباقية لإحباط التهريب قبل وصول المواد المخدرة إلى الأسواق.