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عربي-دولي

هرتسوغ يبدأ المشاورات.. فمن يشكل حكومة إسرائيل؟

Lebanon 24
02-11-2026 | 12:25
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هرتسوغ يبدأ المشاورات.. فمن يشكل حكومة إسرائيل؟
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أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الاثنين، عزمه بدء مشاورات مع الأحزاب بشأن تشكيل حكومة جديدة، في ظل عجز معسكري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمعارضة عن تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة.
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وتستأنف صباح الخميس بلقاء تحالف "يهدوت هتوراة" الحريدي، يليه حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، ثم حزب "الديمقراطيين" اليساري الليبرالي.

وتشمل اللقاءات أيضا حزب القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، إضافة إلى تحالف "معا"، بقيادة رئيسي الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لابيد.

ومن المقرر أن يلتقي هرتسوغ مساء الخميس زعيمي الحزبين الرئيسيين، كل على حدة.
 
 وتبدأ المشاورات، التي ستُبث مباشرة، عصر الثلاثاء بلقاء ممثلي حزب "الصهيونية الدينية"، ثم حزب "شاس" الحريدي وحزب "إسرائيل بيتنا".

وتُستأنف صباح الخميس بلقاء تحالف "يهدوت هتوراة" الحريدي، يليه حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، ثم حزب "الديمقراطيين" اليساري الليبرالي.

وتشمل اللقاءات أيضا حزب القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، إضافة إلى تحالف "معا"، بقيادة رئيسي الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لابيد.

ومن المقرر أن يلتقي هرتسوغ مساء الخميس زعيمي الحزبين الرئيسيين، كل على حدة.

وتصدر حزب "الليكود"، بزعامة نتنياهو، نتائج الانتخابات بحصوله على 27 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 21 مقعدا لحزب "يشار" الذي أسسه غادي آيزنكوت.

لكن تقدم الليكود لا يضمن تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، إذ يختار الرئيس المرشح الذي يقدّر أنه الأقدر على حشد أغلبية برلمانية، وليس بالضرورة زعيم الحزب الأكبر.

ومع عدم امتلاك أي من المعسكرين 61 مقعدا، وهي العتبة اللازمة للأغلبية، تتركز المشاورات على فرص بناء تحالف قادر على تشكيل الحكومة، وسط احتمالات استمرار الجمود السياسي. (سكاي نيوز عربية) 
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