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عربي-دولي

عزل انفرادي ومعاملة قاسية.. انتهاكات داخل سجون أستراليا

Lebanon 24
02-11-2026 | 12:33
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عزل انفرادي ومعاملة قاسية.. انتهاكات داخل سجون أستراليا
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كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن انتهاكات بحق سجناء من ذوي الإعاقة في ولاية جنوب أستراليا، شملت العزل الانفرادي وسوء المعاملة وحرمان بعضهم من الرعاية المناسبة، محذّرة من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى مستوى التعذيب.
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واستند تقرير المنظمة، المؤلف من 50 صفحة، إلى مقابلات أُجريت خلال عامي 2025 و2026 مع أكثر من 40 شخصاً، بينهم 17 سجيناً سابقاً من ذوي الإعاقة.

وأفاد 12 من أصل 14 شخصاً يعانون إعاقات نفسية اجتماعية بتعرّضهم للعزل الانفرادي، بعضهم بصورة متكررة، مؤكدين أن هذه الإجراءات فاقمت معاناتهم النفسية.

ومن بين الشهادات، تحدثت سجينة تُدعى "سونيا إل" عن تعرّضها للعزل بسبب إيذاء نفسها وامتناعها عن تناول الأدوية، فيما روى سجين يستخدم كرسياً متحركاً أنه أمضى ثمانية أيام داخل مركز احتجاز من دون إمكانية استخدام مرحاض أو حمام ملائم لحالته.

وأشارت المنظمة إلى قصور في خدمات الرعاية النفسية وضعف الرقابة المستقلة على السجون، مطالبة السلطات الأسترالية بحظر العزل الانفرادي للسجناء ذوي الإعاقة، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية المناسبة لهم.

ويأتي التقرير بالتزامن مع مراجعة تجريها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب خلال تشرين الثاني الجاري، لتقييم مدى التزام أستراليا بتعهداتها الدولية في مجال منع التعذيب وسوء المعاملة.
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