زيلينسكي: 18 قتيلاً بقصف روسي على مركز مساعدات في زابوريجيا

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أعلن الرئيس الأوكراني ، الاثنين، مقتل 18 شخصاً وإصابة خمسة آخرين جراء قصف روسي استهدف بلدة كوميشوفاخا في منطقة زابوريجيا، جنوب شرقي ، مؤكداً أن طالت مدرسة كانت تُستخدم لتوزيع المساعدات الإنسانية على السكان.وقال ، في منشور على منصة «إكس»، إن البلدة تعرضت منذ صباح الاثنين لسلسلة من الغارات ، مشيراً إلى أن إحدى الضربات استهدفت مدرسة كان المدنيون يتلقون فيها مساعدات إنسانية.وأضاف أن القوات الروسية شنت، عقب القصف الأول، هجوماً جديداً باستخدام تسع قنابل جوية، استهدفت الملجأ الذي احتمى به السكان هرباً من الغارات.ووصف الرئيس الأوكراني الهجوم بأنه «مروع للغاية»، مؤكداً أن حصيلة القتلى بلغت 18 شخصاً حتى الآن، إلى جانب خمسة مصابين.وأوضح أن عمليات الإنقاذ والبحث عن أشخاص محتمل وجودهم تحت الأنقاض لا تزال مستمرة، بمشاركة القوات العسكرية وفرق الطوارئ والأجهزة المختصة.