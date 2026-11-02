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عربي-دولي

زيلينسكي: 18 قتيلاً بقصف روسي على مركز مساعدات في زابوريجيا

Lebanon 24
02-11-2026 | 12:35
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زيلينسكي: 18 قتيلاً بقصف روسي على مركز مساعدات في زابوريجيا
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، مقتل 18 شخصاً وإصابة خمسة آخرين جراء قصف روسي استهدف بلدة كوميشوفاخا في منطقة زابوريجيا، جنوب شرقي أوكرانيا، مؤكداً أن الغارات طالت مدرسة كانت تُستخدم لتوزيع المساعدات الإنسانية على السكان.
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وقال زيلينسكي، في منشور على منصة «إكس»، إن البلدة تعرضت منذ صباح الاثنين لسلسلة من الغارات الجوية الروسية، مشيراً إلى أن إحدى الضربات استهدفت مدرسة كان المدنيون يتلقون فيها مساعدات إنسانية.

وأضاف أن القوات الروسية شنت، عقب القصف الأول، هجوماً جديداً باستخدام تسع قنابل جوية، استهدفت الملجأ الذي احتمى به السكان هرباً من الغارات.

ووصف الرئيس الأوكراني الهجوم بأنه «مروع للغاية»، مؤكداً أن حصيلة القتلى بلغت 18 شخصاً حتى الآن، إلى جانب خمسة مصابين.

وأوضح أن عمليات الإنقاذ والبحث عن أشخاص محتمل وجودهم تحت الأنقاض لا تزال مستمرة، بمشاركة القوات العسكرية وفرق الطوارئ والأجهزة المختصة.
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