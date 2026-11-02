"الفارس الشهم 3".. الإمارات ترسل 4 قوافل إنسانية جديدة إلى غزة

دخلت إلى ، خلال الأسبوع الجاري، أربع قوافل مساعدات إنسانية إماراتية، ضمّت 38 شاحنة محمّلة بنحو 343 طناً من المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء، وذلك في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، التي تندرج ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها لدعم الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته الأساسية، بحسب "وام".

وفي موازاة ذلك، يواصل فريق عملية "الفارس الشهم 3" إعداد وتجهيز قوافل المساعدات في للمساعدات الإنسانية بمدينة ، من خلال منظومة عمل تشمل استقبال المساعدات وفرزها وتجهيزها، قبل نقلها إلى قطاع غزة، بما يضمن استمرار تدفق الإمدادات الإنسانية ووصولها إلى المستفيدين.