143 قتيلاً و674 جريحاً في غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال تشرين الأول الماضي

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مقتل 143 فلسطينياً وإصابة 674 آخرين جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال شهر تشرين الأول الماضي.
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وأوضحت الوزارة أن حصيلة القتلى تضم 107 رجال و23 طفلاً و11 امرأة ومسنّين اثنين.
وشددت على أن الأرقام الواردة تتعلق بإجمالي الضحايا خلال شهر تشرين الأول كاملاً، وفق التقرير الشهري الصادر في 1 تشرين الثاني 2026، ولا تمثل الحصيلة التراكمية للضحايا منذ اندلاع الحرب.