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عربي-دولي

عراقجي يحذّر واشنطن من مهاجمة إيران مجدداً: النتيجة ستكون أسوأ

Lebanon 24
02-11-2026 | 14:19
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عراقجي يحذّر واشنطن من مهاجمة إيران مجدداً: النتيجة ستكون أسوأ
عراقجي يحذّر واشنطن من مهاجمة إيران مجدداً: النتيجة ستكون أسوأ photos 0
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حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة من شنّ هجوم عسكري جديد على بلاده، مؤكداً أن تكرار المواجهة لن يحقق لواشنطن النتائج التي تسعى إليها، بل قد يؤدي إلى تداعيات أكثر خطورة.
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وشدد عراقجي على أن إيران باتت أكثر استعداداً لمواجهة أي هجوم محتمل، بعدما استفادت قواتها المسلحة من تجارب المواجهات السابقة وعملت على تطوير قدراتها العسكرية ومعالجة نقاط الضعف.

وأكد أن طهران لا تسعى إلى الحرب، لكنها مستعدة لها، مشيراً إلى أن بلاده تواصل في الوقت نفسه دعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى منع تجدد المواجهة مع الولايات المتحدة.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات، أوضح عراقجي أن إيران لا تزال منفتحة على الحلول السياسية، لكنها تتمسك بشروطها، وفي مقدمتها رفع العقوبات والحصار البحري، وضمان عدم تكرار الهجمات عليها.

وتأتي تصريحات الوزير الإيراني وسط استمرار الوساطات الإقليمية بين طهران وواشنطن، ولا سيما الجهود القطرية والباكستانية لإيجاد تفاهم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وخفض التصعيد العسكري في المنطقة.
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