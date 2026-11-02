عراقجي يحذّر واشنطن من مهاجمة إيران مجدداً: النتيجة ستكون أسوأ

Advertisement

حذّر عباس عراقجي من شنّ هجوم عسكري جديد على بلاده، مؤكداً أن تكرار المواجهة لن يحقق لواشنطن النتائج التي تسعى إليها، بل قد يؤدي إلى تداعيات أكثر خطورة.وشدد عراقجي على أن باتت أكثر استعداداً لمواجهة أي هجوم محتمل، بعدما استفادت قواتها المسلحة من تجارب المواجهات السابقة وعملت على تطوير قدراتها العسكرية ومعالجة نقاط الضعف.وأكد أن لا تسعى إلى الحرب، لكنها مستعدة لها، مشيراً إلى أن بلاده تواصل في الوقت نفسه دعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى منع تجدد المواجهة مع الولايات المتحدة.وفي ما يتعلق بالمفاوضات، أوضح عراقجي أن إيران لا تزال منفتحة على الحلول السياسية، لكنها تتمسك بشروطها، وفي مقدمتها رفع والحصار البحري، وضمان عدم تكرار الهجمات عليها.وتأتي تصريحات الوزير وسط استمرار الوساطات الإقليمية بين طهران وواشنطن، ولا سيما الجهود والباكستانية لإيجاد تفاهم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وخفض التصعيد العسكري في المنطقة.