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عربي-دولي

محمد بن زايد ورئيس حكومة بافاريا يبحثان العلاقات الثنائية

Lebanon 24
02-11-2026 | 15:21
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محمد بن زايد ورئيس حكومة بافاريا يبحثان العلاقات الثنائية
محمد بن زايد ورئيس حكومة بافاريا يبحثان العلاقات الثنائية photos 0
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استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية الدكتور ماركوس زودر، الذي يزور الإمارات في إطار زيارة عمل، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".
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وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الإمارات وولاية بافاريا في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الاقتصاد والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والطاقة المتجددة والابتكار والصناعة، بما يواكب الأولويات التنموية ويلبي متطلبات المستقبل. وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تطوير العلاقات والارتقاء بها نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك.



كما استعرض الطرفان نتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس الإماراتي إلى ألمانيا، وما حققته من خطوات إيجابية على صعيد تعزيز الشراكات بين الجانبين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم توجه الإمارات نحو بناء شراكات اقتصادية وتنموية طويلة الأمد، تسهم في تطوير صناعات المستقبل وفتح مجالات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات.



وتطرق اللقاء أيضاً إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه الإمارات في نهاية العام الجاري، حيث شدد الجانبان على أهمية المؤتمر في تعزيز الجهود الدولية المشتركة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المائية، وضمان تحقيق الأمن المائي المستدام باعتباره ركيزة أساسية للتنمية على مستوى العالم.
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