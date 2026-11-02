محمد بن زايد ورئيس حكومة بافاريا يبحثان العلاقات الثنائية

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وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الإمارات وولاية بافاريا في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الاقتصاد والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والطاقة المتجددة والابتكار والصناعة، بما يواكب الأولويات التنموية ويلبي متطلبات . وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تطوير العلاقات والارتقاء بها نحو أوسع من التعاون المشترك.كما استعرض الطرفان نتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس إلى ، وما حققته من خطوات إيجابية على صعيد تعزيز الشراكات بين الجانبين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم توجه الإمارات نحو بناء شراكات اقتصادية وتنموية طويلة الأمد، تسهم في تطوير صناعات المستقبل وفتح مجالات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات.وتطرق اللقاء أيضاً إلى مؤتمر للمياه 2026، الذي تستضيفه الإمارات في نهاية العام الجاري، حيث شدد الجانبان على أهمية المؤتمر في تعزيز الجهود الدولية المشتركة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المائية، وضمان تحقيق الأمن المائي المستدام باعتباره ركيزة أساسية للتنمية على مستوى العالم.