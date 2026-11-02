تحسّباً للطوارئ.. إسرائيل تطلب تجهيز الملاجئ في المدارس

Advertisement

أصدرت وزارة التربية تعميماً جديداً دعت فيه إلى تحديث جاهزيتها لحالات الطوارئ، بما يشمل الاستعداد للتعامل مع إطلاق الصواريخ وتجهيز الملاجئ والأماكن المحصّنة، إلى جانب وضع ترتيبات لاستمرار العملية التعليمية في الظروف الأمنية الاستثنائية.وبحسب الوثيقة الرسمية، والموقّعة من لوزارة التربية مئير شمعوني، طُلب من مديري المناطق التعليمية إعادة تذكير الطواقم التربوية بتعليمات بشأن الحماية من الصواريخ، وتحديث ملفات فرق الطوارئ المدرسية وخطط الوقاية.وشدّد التعميم على ضرورة إبقاء الأماكن المحصّنة جاهزة للاستخدام في أي وقت، مع منع إجراء تدريبات طوارئ بمشاركة الطلاب، وحصر مراجعة التعليمات بالطواقم التعليمية.كما تضمّن توجيهات لتنظيم التعليم خلال حالات الطوارئ، إذ يسمح المستوى "الأصفر" باستمرار الدراسة الحضورية وفق القدرة الاستيعابية للأماكن المحصّنة، فيما يتيح المستوى "البرتقالي" تنظيم أنشطة تعليمية لمجموعات تصل إلى 30 طالباً بالقرب من مساحة محصّنة واحدة أو داخلها، مع استثناءات تسمح بوصول عدد طلاب الصف الأساسي إلى 40.وطلبت الوزارة تعميم التعليمات على الإدارات التعليمية والسلطات المحلية، وإلزام مديري المدارس بإبلاغ المفتشين باستكمال الاستعدادات المطلوبة.ويأتي التعميم في إطار تحديث إجراءات الجاهزية داخل المؤسسات التعليمية الإسرائيلية، من دون أن يتضمن إعلاناً عن رفع مستوى التأهب أو تحديد موعد لمواجهة عسكرية محتملة.