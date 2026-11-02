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عربي-دولي

أكسيوس: ترامب يتريّث في استئناف الحرب على إيران

Lebanon 24
02-11-2026 | 15:56
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، وسط ضغوط إسرائيلية تدعو إلى تجديد الهجمات عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
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وقال ترامب، في مقابلة هاتفية مع موقع "أكسيوس"، إن واشنطن ستتخذ خطوة في نهاية المطاف، لكنها ليست مضطرة إلى التحرك فوراً، معتبراً أن الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران أضعفت قدرتها المالية وزادت الضغوط الداخلية عليها.

وبحسب الموقع، يبدو أن الإدارة الأميركية تتجه، في المرحلة الحالية، إلى مواصلة العمل على مسارين متوازيين: منح المفاوضات فرصة إضافية للتوصل إلى تسوية، مع الإبقاء على الخيار العسكري مطروحاً في حال فشل الجهود الدبلوماسية.

وكشف التقرير أن الوسطاء القطريين أعدّوا مسودة اتفاق تتضمن سلسلة من إجراءات بناء الثقة، يُفترض تنفيذها خلال ثلاثة أيام، بهدف تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وتأتي هذه التطورات عشية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، التي شكّلت محطة أساسية في النقاشات المتعلقة بتوقيت احتمال استئناف الضربات العسكرية ضد إيران.

وكان "أكسيوس" قد كشف، في تقرير سابق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغط على ترامب خلال اتصال هاتفي لشن هجوم على إيران فور انتهاء الانتخابات الأميركية، فيما فضّل الرئيس الأميركي منح المسار الدبلوماسي مزيداً من الوقت.

وتعكس تصريحات ترامب استمرار حالة الترقب بشأن مستقبل المواجهة، إذ لم يعلن تخليه عن الخيار العسكري، لكنه لم يحدّد موعداً لاتخاذ قرار بشأنه، في وقت يحاول الوسطاء الإقليميون تقريب المواقف بين واشنطن وطهران وتجنّب جولة جديدة من الحرب.
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