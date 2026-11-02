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عربي-دولي

هجمات إلكترونية غامضة تستهدف مخازن الأغذية في 14 قاعدة عسكرية أميركية

Lebanon 24
02-11-2026 | 16:09
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هجمات إلكترونية غامضة تستهدف مخازن الأغذية في 14 قاعدة عسكرية أميركية
هجمات إلكترونية غامضة تستهدف مخازن الأغذية في 14 قاعدة عسكرية أميركية photos 0
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فتح البنتاغون تحقيقًا في هجمات إلكترونية مشتبه بها استهدفت أنظمة التبريد في متاجر التموين التابعة لـ14 قاعدة عسكرية أميركية، بعدما تسببت أعطال ليلية في إتلاف كميات من المواد الغذائية، وسط مخاوف من ارتباطها بهجمات مماثلة طالت مئات المتاجر الأوروبية.

وبحسب مصادر نقلت عنها وكالة "رويترز"، شهدت ستة متاجر في قواعد عسكرية أميركية أعطالًا خلال ليلة واحدة في آب الماضي، أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل المجمدات وذوبان المواد الغذائية. وأعلنت قاعدة "فورت هواتشوكا" في ولاية أريزونا أن المجمدات في متجرها دخلت في وضع إزالة الجليد، ما أدى إلى تسخين جميع المواد المخزنة فيها.

وتتعامل وزارة الحرب الأميركية مع هذه الحوادث باعتبارها هجمات إلكترونية محتملة، من دون تحديد الجهة المسؤولة حتى الآن.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، ينسق البنتاغون مع حلفاء واشنطن الأوروبيين للتحقيق في هجمات استهدفت أنظمة التبريد في مئات المتاجر، من فنلندا إلى فرنسا.

وتعرضت متاجر في سبع دول أوروبية على الأقل لهجمات جديدة صباح الاثنين، في ثاني موجة خلال ثلاثة أسابيع. وشملت الحوادث أكثر من 50 متجرًا في بلجيكا، ونحو 12 متجرًا في أيرلندا وإستونيا وهولندا ولوكسمبورغ، إضافة إلى متاجر في السويد وفنلندا.

وفي فرنسا، تعطلت أنظمة التبريد في نحو 700 متجر كبير، وفق وزير المالية رولان ليسكور، الذي حذر من استهداف أحد الجوانب الأساسية للأمن الغذائي، رغم تأكيده عدم وجود تهديد لإمدادات الغذاء.

وأعلن البنتاغون أن وحدة تابعة للقيادة السيبرانية العسكرية تحقق في الحوادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما يجري مكتب التحقيقات السيبرانية في الجيش الأميركي اتصالات مع الشرطة الفرنسية.

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وللحد من الأضرار، نقلت وكالة مفوضيات الدفاع الأميركية المواد الغذائية إلى مواقع مجهزة بأنظمة للتحكم بدرجات الحرارة. واضطرت بعض المتاجر المتضررة إلى الاقتصار على بيع السلع الجافة، بينما عمل الفنيون على إصلاح أنظمة التبريد.

وفي السويد، قالت متحدثة باسم سلسلة متاجر "آي سي إيه" إن الفروع المتضررة كانت مرتبطة بنظام خارجي للتحكم بالتبريد توفره شركة "دانفوس" الدنماركية، وهي الشركة نفسها التي استُهدف نظامها في فرنسا.

وأضافت أن المتاجر الستة المتضررة كانت تستخدم اتصال الجيل الرابع بدلًا من الجيل الخامس المطوّر، ما جعلها أكثر عرضة للهجمات، مؤكدة أن الشركة لا تعرف الجهة المسؤولة عنها.

 

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