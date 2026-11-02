تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله في الرياض

Lebanon 24
02-11-2026 | 16:51
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله في الرياض
الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله في الرياض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

استقبل ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الرياض، ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حيث بحث الجانبان العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات.

وأكد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني تضامن الأردن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على دعم بلاده للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية مقدراتها.

كما أدان ولي العهد الأردني الاعتداءات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي على السعودية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي يستقبل غدا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 01:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمير محمد بن سلمان للبرهان: السعودية حريصة على استقرار السودان وسيادته ووحدته
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 01:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
منصور بن زايد يلتقي محمد بن سلمان في الرياض ويبحثان العلاقات وتطورات المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 01:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الإماراتية: الشيخ منصور بن زايد والأمير خالد بن سلمان يبحثان أوضاع المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 01:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

الأمير محمد بن سلمان

رئيس مجلس الوزراء

العربية السعودية

مجلس الوزراء

السعودية

المملكة

محمد بن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-11-02
Lebanon24
16:46 | 2026-11-02
Lebanon24
16:43 | 2026-11-02
Lebanon24
16:29 | 2026-11-02
Lebanon24
16:23 | 2026-11-02
Lebanon24
16:09 | 2026-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24