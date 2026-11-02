الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله في الرياض

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استقبل ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الرياض، ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حيث بحث الجانبان العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات.
وأكد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني تضامن الأردن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على دعم بلاده للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية مقدراتها.
كما أدان ولي العهد الأردني الاعتداءات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي على السعودية.