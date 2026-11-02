الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله في الرياض

استقبل ولي السعودي، ، ، في العاصمة الرياض، ولي عهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حيث بحث الجانبان العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات.

وأكد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني تضامن الأردن الكامل مع في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على دعم بلاده للإجراءات التي تتخذها لحماية مقدراتها.

كما أدان ولي العهد الأردني الاعتداءات الإرهابية التي شنتها ميليشيا على .