واشنطن تجمع موسكو وكييف في أبوظبي لبحث إنهاء الحرب

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تستضيف أبوظبي يومي 10 و11 تشرين الثاني المقبل جولة جديدة من المحادثات الثلاثية بين وروسيا وأوكرانيا، في إطار المساعي الأميركية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ شباط 2022.وقال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ، خلال منشور له على موقع "إكس"، إن ستركز خلال محادثات أبوظبي على الملفات المرتبطة بإنهاء الحرب، فيما يُتوقع أن يشارك في الوفد الأميركي إلى جانب جاريد كوشنر، المبعوث الأميركي وصهر الرئيس .في السياق نفسه، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي رفيع أوضح أنه من المقرر أن تتناول المحادثات اتفاقيات الأمن لما بعد الحرب، وخفض التصعيد، والإجراءات الإنسانية، إلى جانب سبل إنهاء القتال.وتأتي الجولة الجديدة في إطار مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد لدفع موسكو وكييف نحو اتفاق سلام، قبل حلول فصل الشتاء.وقبيل اجتماع أبوظبي، يعقد المفاوضون الأميركيون اجتماعات على مستوى الخبراء في بروكسل الأسبوع الجاري مع ممثلين عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد وحلف شمال الأطلسي، لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والإطار الأمني المستقبلي لأوروبا، والدعم الاقتصادي اللازم لإعادة إعمار أوكرانيا.خلافات مستمرةتأتي هذه التحركات بعد موافقة على استئناف المحادثات الثلاثية، عقب لقائه ويتكوف في سان بطرسبرغ قبل نحو أسبوعين. لكن موسكو وكييف لا تزالان متباعدتين بشأن شروط أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب، في وقت كثف فيه ترامب ضغوطه على أوكرانيا للتوصل إلى تسوية.تصعيد متبادلوبالتزامن مع التحركات الدبلوماسية، تتصاعد الهجمات المتبادلة بين وأوكرانيا، إذ شهدت العاصمة كييف انفجارات خلال هجوم روسي بالمسيّرات ليل الاثنين الثلاثاء، مع سقوط حطام في عدد من الأحياء واندلاع حرائق، فيما أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إسقاط 10 مسيّرات كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.كما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل 18 شخصاً وإصابة خمسة في قصف روسي استهدف بلدة كوميشوفاخا بمنطقة زابوريجيا، قال إن إحدى ضرباته طالت مدرسة تُستخدم لتوزيع المساعدات الإنسانية.وفي المقابل، طرح زيلينسكي استعداد كييف لتعليق استهداف مصافي النفط الروسية لمدة شهر، مقابل حصولها على صواريخ باتريوت أميركية خلال الفترة نفسها، في إشارة إلى استمرار ربط التهدئة الميدانية بتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية.