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عربي-دولي

زيلينسكي: اختراق نظام الإنذار الروسي ردّ على هجوم استهدف أوكرانيا

Lebanon 24
02-11-2026 | 23:41
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زيلينسكي: اختراق نظام الإنذار الروسي ردّ على هجوم استهدف أوكرانيا
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الاثنين، إن اختراق أوكرانيا لنظام الإنذار بالغارات الجوية الروسي جاء رداً على هجوم سيبراني روسي استهدف تطبيق الإنذار الأوكراني.
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وقال زيلينسكي لمحطة "بي بي إس" الأميركية: "نحن لا نفعل سوى الرد على هجماتهم. لقد هاجموا نظامنا. كان هجوماً إلكترونياً"، مضيفاً أن أوكرانيا دافعت عن نفسها بطبيعة الحال.

الكرملين يستبعد استئناف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا حالياً 
وتستخدم تطبيقات الإنذار لدى طرفي الحرب لتنبيه السكان إلى الغارات الجوية المحتملة، إلى جانب تهديدات أخرى.

وقال زيلينسكي إن روسيا تشن هجمات إلكترونية متكررة على أهداف من شأنها الإضرار بالمدنيين، من بينها البنوك الأوكرانية ونظام المعاشات التقاعدية.

وتعرض تطبيق "إنذار الغارات الجوية" الأوكراني للاختراق في وقت متأخر من مساء الأحد، إذ تلقى المستخدمون تحذيرات زائفة على هواتفهم الذكية، من بينها تنبيهات بشأن هجمات نووية مزعومة. وبعد بضع ساعات، تعرض تطبيق وكالة الدفاع المدني الروسية للاختراق أيضاً صباح الاثنين، وأرسل تنبيهات كاذبة.

واتهمت أوكرانيا روسيا بالوقوف وراء الهجوم السيبراني الذي استهدف تطبيق الإنذار التابع لها.
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