أين يترك اللبنانيون الأميركيون بصمتهم الانتخابية؟

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يتساءل متابعون في عن وزن اللبنانيين في الانتخابات النصفية الأميركية: أيغيّرون النتيجة أم يكتفون بالحضور؟ والآراء في ذلك منقسمة. فثمة من يعتبر أن ثقل الجالية الفعلي لا يتعدى ولاية ميشيغان، حيث يلتفّ أبناؤها حول المرشح السيد، أما في ما عداها فتأثيرها ضعيف، إذ يتركّز المناصرون للديموقراطيين في الشرقي، وهو معقل ديموقراطي أصلاً، فيما يتمركز المناصرون للجمهوريين في الجنوب . في المقابل، يؤكد آخرون أن منتشرة في ولايات عدة، وأن الفارق الضئيل بين المتنافسين في وفلوريدا وميشيغان قد يجعل صوتها هو الحاسم، ويذهبون إلى أن التفاتة أميركية خاصة تجاه قد تدفع بعض المقترعين إلى التصويت للجمهوريين.وبين الفريقين، يبقى الثابت أن الجالية لا تقترع كتلة واحدة، وأن كل حزب يحصي أصوات اللبنانيين صوتاً صوتاً.