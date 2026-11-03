قبيل الانتخابات... عبدول السيد: سأضع ميشيجان أولاً

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وجه المرشح لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان عبدول السيد رسالة ختامية إلى الناخبين عبر مقال رأي نشره موقع " "، تعهد فيه بوضع مصالح الولاية أولاً في قمة أولوياته، وفتح حملته أمام الباحثين عن التغيير، بمن فيهم ناخبون سبق أن صوتوا للرئيس .وقال السيد إن حملته تقوم على 3 مبادئ: "إخراج المال من السياسة، ووضع المال في جيوبكم، وميديكير للجميع"، منتقداً سياسات ترمب ومنافسه مايك روجرز، التي حملها مسؤولية زيادة الأعباء الاقتصادية على سكان ميشيجان.واستعرض المرشح الديمقراطي جولة من اللقاءات المفتوحة استمرت أسبوعاً في شمال الولاية وشبه ، وشملت بلدات فاز فيها ترمب بفارق 30 نقطة مئوية. وقال إنه مضى في جولته، رغم تشكيك محللين سياسيين وتحذير منافسه من "استقبال بارد".وأضاف أنه لمس خلال اللقاءات شعوراً بالإهمال السياسي، محملاً الحزبين مسؤولية ذلك، إذ رأى أن الجمهوريين يعدون تأييد هؤلاء الناخبين مضموناً، فيما لا يبذل معظم جهداً لتنظيم حملات انتخابية في مناطقهم.واستشهد بأم التقاها في إسكانابا، قالت إن الفعالية كانت أول تجمع سياسي تحضره، لأن "أحداً لا يأتي إلى إسكانابا أبداً".وقال السيد إن حملته نظمت أكثر من 700 فعالية في أكثر من 120 مدينة، وإن مئات ممن صوتوا سابقاً لترمب يصطفون لساعات لحضور لقاءاته.وأضاف: "حملتنا مفتوحة لكل من يبحث عن مستقبل أفضل"، متعهداً بالعمل من أجل جميع سكان الولاية إذا انتُخب عضواً في .وركز المقال على تكاليف المعيشة، إذ قال السيد إن العاملين يكافحون لتحمل نفقات الوقود والغذاء والرعاية الصحية، بينما تزداد ثروات المليارديرات والشركات.