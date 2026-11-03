ولي عهد السعودية يستقبل نظيره الأردني في الرياض

تصدرت اعتداءات الحوثيين المتواصلة منذ تموز
على السعودية
، والتعاون الثنائي
، لقاء ولي العهد
السعودي، محمد بن سلمان
، مع نظيره الأردني، الحسين بن عبد الله الثاني، مساء الاثنين بالرياض.
وأفادت وكالة الأنباء
السعودية الرسمية بأن ولي العهد السعودي استقبل نظيره الأردني بالرياض، دون تحديد مدة زيارته.
وجرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على توسيع آفاق
التعاون في المجالات كافة".
وأعرب ولي عهد الأردن
، "خلال الاستقبال عن إدانة الأردن للاعتداءات الإرهابية التي شنتها مليشيا الحوثي
على المملكة
".
وأكد "وقوف الأردن التام مع المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ودعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية مقدراتها".