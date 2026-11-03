ولي عهد السعودية يستقبل نظيره الأردني في الرياض

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تصدرت اعتداءات الحوثيين المتواصلة منذ على ، والتعاون ، لقاء ولي السعودي، محمد ، مع نظيره الأردني، الحسين بن عبد الله الثاني، مساء الاثنين بالرياض.وأفادت السعودية الرسمية بأن ولي العهد السعودي استقبل نظيره الأردني بالرياض، دون تحديد مدة زيارته.وجرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على توسيع التعاون في المجالات كافة".وأعرب ولي عهد ، "خلال الاستقبال عن إدانة الأردن للاعتداءات الإرهابية التي شنتها مليشيا على ".وأكد "وقوف الأردن التام مع المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ودعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية مقدراتها".