البحرية الهندية تستعيد قاربا إيرانيا استولى عليه قراصنة قبالة الصومال

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أكدت البحرية الهندية اليوم الثلاثاء أن قواتها استعادت السيطرة على قارب صيد إيراني استولى عليه قراصنة قبالة السواحل الصومالية، وأنقذت أفراد طاقمه العشرين.وتتزايد أعمال القرصنة في القرن الإفريقي، حيث أبلغ عن 15 هجوما على الأقلّ منذ نيسان الماضي ، وهو أعلى عدد مسجّل منذ عام 2013.واستولى قراصنة على قارب الصيد "أزيني" في 29 تشرين الأول قبالة السواحل الصومالية، بين بلدتي بندر وحافون الساحليتين في منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في البلاد، بحسب مركز الأمن البحري في المحيط التابع للاتحاد .وقالت البحرية الهندية إنها كانت تخشى أن يستخدم القراصنة "أزيني" بمثابة "سفينة أم" ينطلقون منها لشنّ هجمات أخرى.وأوضحت أن إحدى قطعها البحرية وطائرة دورية بحرية تتبّعتا سفينة الصيد إلى أن هبط عناصر من قواتها الخاصة بالمظلات على متنها واستعادوا السيطرة عليها.وأضافت "تمكّنت البحرية الهندية من إنقاذ أفراد الطاقم العشرين".(أ.ف.ب)