تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

البحرية الهندية تستعيد قاربا إيرانيا استولى عليه قراصنة قبالة الصومال

Lebanon 24
03-11-2026 | 02:26
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
البحرية الهندية تستعيد قاربا إيرانيا استولى عليه قراصنة قبالة الصومال
البحرية الهندية تستعيد قاربا إيرانيا استولى عليه قراصنة قبالة الصومال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت البحرية الهندية اليوم الثلاثاء أن قواتها استعادت السيطرة على قارب صيد إيراني استولى عليه قراصنة قبالة السواحل الصومالية، وأنقذت أفراد طاقمه العشرين.

وتتزايد أعمال القرصنة في القرن الإفريقي، حيث أبلغ عن 15 هجوما على الأقلّ منذ نيسان الماضي ، وهو أعلى عدد مسجّل منذ عام 2013.

واستولى  قراصنة على قارب الصيد الإيراني "أزيني" في 29 تشرين الأول قبالة السواحل الصومالية، بين بلدتي بندر بيلا وحافون الساحليتين في منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال شرق البلاد، بحسب مركز الأمن البحري في المحيط الهندي التابع للاتحاد الأوروبي.
Advertisement

وقالت البحرية الهندية إنها كانت تخشى أن يستخدم القراصنة "أزيني" بمثابة "سفينة أم" ينطلقون منها لشنّ هجمات أخرى.

وأوضحت أن إحدى قطعها البحرية وطائرة دورية بحرية تتبّعتا سفينة الصيد إلى أن هبط عناصر من قواتها الخاصة بالمظلات على متنها واستعادوا السيطرة عليها.

وأضافت "تمكّنت البحرية الهندية من إنقاذ أفراد الطاقم العشرين".(أ.ف.ب)


مواضيع ذات صلة
مسيّرة تستهدف قاربي صيد إيرانيين.. وإصابات قبالة قشم
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:30:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الهندية: ندين الهجوم الذي تعرضت له سفينة تجارية قبالة سواحل عمان في وقت سابق اليوم
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:30:52 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الهجرة الدولية: ارتفاع عدد الوفيات جراء غرق قارب قبالة جيبوتي إلى 139
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:30:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: مصرع 109 مهاجرين وفقدان 116 آخرين بعد انقلاب قارب قبالة سواحل جيبوتي
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:30:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الإيراني

الأوروبي

شمال شرق

الهندي

أوروبي

الهند

إيران

سفين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:08 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:47 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:44 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2026-11-03
Lebanon24
04:08 | 2026-11-03
Lebanon24
04:00 | 2026-11-03
Lebanon24
03:47 | 2026-11-03
Lebanon24
03:44 | 2026-11-03
Lebanon24
03:38 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24