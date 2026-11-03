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عربي-دولي

تدمير مئات المسيرات في اوكرانيا.. وجرحى بخاركيف

Lebanon 24
03-11-2026 | 03:00
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تدمير مئات المسيرات في اوكرانيا.. وجرحى بخاركيف
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أعلنت السلطات المحلية في مدينة خاركيف الأوكرانية إصابة 46 شخصاً على الأقل جراء هجوم روسي استهدف منشأة طبية، اليوم الثلاثاء، في وقت أعلنت فيه موسكو التصدي لمئات المسيرات الأوكرانية خلال الليلة الماضية، وسط أضرار بمصفاة نفط في ياروسلافل وإصابات في مقاطعة بيلغورود.
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وقال عمدة خاركيف إيهور تيريخوف عبر تطبيق تلغرام إن الانفجارات ألحقت أضراراً بالمستشفى والمباني السكنية المجاورة، بعدما حذر خلال الليل من أن روسيا تشن هجمات على المدينة بصواريخ باليستية وقنابل انزلاقية. وتعد خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بعد كييف، وتقع بالقرب من الحدود الروسية وخط الجبهة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت صحيفة كييف إندبندنت أنه سيتعين إجلاء نحو 200 مريض من المنشأة المتضررة.

ليلة المسيرات الأوكرانية
وفي موسكو، أعلن العمدة سيرغي سوبيانين عبر قناته على تطبيق ماكس أن 493 طائرة مسيرة حلقت باتجاه العاصمة وضواحيها بين الثامنة والنصف مساء الاثنين والسابعة والنصف صباح الثلاثاء بتوقيت موسكو، وأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت معظمها قبل اقترابها، ومنها 187 مسيرة أثناء اقترابها من المدينة، وفق وكالة تاس الروسية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن دفاعاتها دمرت 856 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق القرم ومقاطعات بريانسك وبيلغورود وفلاديمير وكالوغا وكورسك ونوفغورود وأوريول وروستوف وريازان وسمولينسك وتفير وتولا وياروسلافل، وفوق موسكو وضواحيها ومياه البحر الأسود.

أضرار بيلغورود وياروسلافل
وأعلن حاكم بيلغورود ألكسندر شوفايف عبر قناته على تطبيق ماكس أن القوات الأوكرانية هاجمت أراضي المقاطعة 61 مرة خلال اليوم الماضي، ما أدى إلى إصابة شخصين، مشيراً إلى أن الدفاع الجوي دمر 123 طائرة مسيرة في أجوائها.
وقال حاكم ياروسلافل ميخائيل إيفراييف إن مصفاة نفط في المدينة تعرضت لأضرار جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة، وإن موظفين اثنين أصيبا بجروح، وإن فرق الطوارئ تعمل على إخماد حريق اندلع في الموقع، بحسب وكالة رويترز.
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وكالة الأنباء

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الأوكرانية

الألمانية

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أوكرانيا

الجبهة

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