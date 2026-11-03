تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الأرض أمام خطر مناخي طويل الأمد.. ماذا يحدث إذا تجاوز الاحترار 1.5 درجة؟

Lebanon 24
03-11-2026 | 03:10
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الأرض أمام خطر مناخي طويل الأمد.. ماذا يحدث إذا تجاوز الاحترار 1.5 درجة؟
الأرض أمام خطر مناخي طويل الأمد.. ماذا يحدث إذا تجاوز الاحترار 1.5 درجة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر تقرير علمي دولي من أن تجاوز الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية قد يؤدي إلى خسائر واسعة في الغطاء الجليدي للأرض، يصعب عكس كثير منها حتى لو انخفضت درجات الحرارة مستقبلاً.

وأشار التقرير، الذي أعدته المبادرة الدولية للمناخ والغلاف الجليدي بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبمشاركة أكثر من 80 عالماً، إلى أن تراجع الصفائح والأنهار الجليدية والثلوج والجليد البحري يهدد إمدادات المياه والمجتمعات الساحلية والبنية التحتية.
Advertisement

وأوضح أن خفض درجات الحرارة إلى ما دون 1.5 درجة مئوية يظل ضرورياً للحد من الخسائر، لكنه لن يعيد بالضرورة كل ما فُقد من الجليد، إذ قد تستغرق استعادة بعض الأنظمة الجليدية عقوداً أو قروناً، فيما تحتاج الصفائح الجليدية الكبرى إلى فترات أطول بكثير.

وحذّر التقرير أيضاً من أن استمرار تراجع الصفائح الجليدية قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى البحار عدة أمتار على مدى قرون، ما يزيد المخاطر على المناطق الساحلية، فضلاً عن تهديد المناطق الجبلية بالفيضانات والانهيارات المرتبطة بذوبان الجليد.

ودعا العلماء إلى خفض الانبعاثات بشكل كبير، وتسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، والحد من تجاوز عتبة 1.5 درجة إلى أقصر فترة ممكنة، مؤكدين أن تقليص الاحترار، رغم الأضرار التي قد يصعب تداركها، لا يزال قادراً على إبطاء الخسائر ومنح المجتمعات وقتاً أكبر للتكيف.
مواضيع ذات صلة
تحذير جديد من الحرس الثوري: طهران مستعدة لخوض صراع طويل الأمد إذا اقتضت الظروف ذلك
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نعمل لتحقيق أمن طويل الأمد لكل من إسرائيل ولبنان
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤول دفاعي أميركي: علينا أن نكون مستعدين لصراع طويل الأمد في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
التغير المناخي يتباطأ بدوران الأرض.. هذا ما كشفته أحدث دراسة
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

برنامج الأمم المتحدة للبيئة

المبادرة الدولية

الأمم المتحدة

الصفا

العلم

بادر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:08 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:47 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:44 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2026-11-03
Lebanon24
04:08 | 2026-11-03
Lebanon24
04:00 | 2026-11-03
Lebanon24
03:47 | 2026-11-03
Lebanon24
03:44 | 2026-11-03
Lebanon24
03:38 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24