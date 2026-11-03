تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الجوع يفتك بالسودانيين.. والحرب بلا نهاية

Lebanon 24
03-11-2026 | 03:44
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الجوع يفتك بالسودانيين.. والحرب بلا نهاية
الجوع يفتك بالسودانيين.. والحرب بلا نهاية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تجاوز الجوع في السودان كونه مجرد خطر يلوح في الأفق، وأصبح واقعاً يُقاس بأجساد الأطفال المنهكة، وبالأمهات اللواتي يعجزن عن إطعام صغارهن، وبالمناطق التي تجاوز فيها سوء التغذية الحاد عتبة الطوارئ العالمية.
Advertisement

وكشفت نشرة قطاع التغذية في السودان للفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، الصادرة عن قطاع التغذية، الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أمس الاثنين، 2 نوفمبر، عن صورة شديدة القسوة لأزمة تتسع أسرع من قدرة المنظمات الإنسانية على احتوائها. فالقتال والنزوح وانهيار الخدمات الصحية وتعطل الأسواق والإنتاج الزراعي وتقييد وصول المساعدات اجتمعت لتدفع ملايين السودانيين نحو الجوع والمرض والموت الصامت.

وبحسب النشرة، تجاوز سوء التغذية الحاد عتبة الطوارئ الدولية البالغة 15 في المئة في 18 مسحاً من أصل 37 أُجريت في مناطق مختلفة من البلاد، أي في نحو نصف المواقع التي شملها التقييم. وفي سبعة مسوح، تجاوز المعدل 20 في المئة، وهو مستوى يكشف أزمة بالغة الخطورة تتجاوز المعدلات الحرجة عالمياً.

دارفور في قلب الجوع

تظهر الأرقام أن دارفور هي مركز الكارثة؛ إذ تجاوزت 13 من أصل 17 مسحاً أُجريت في الإقليم عتبة الطوارئ. وتعكس هذه النسب أثر سنوات من القتال والحصار والنزوح وانهيار الأسواق والمرافق الصحية ومصادر المياه.

وفي بقية السودان، تجاوزت المسوح العتبة في أم درمان بولاية الخرطوم، وتلكوك في كسلا، والرهد في القضارف، وجبرة الشيخ في شمال كردفان. وهذا الانتشار يعني أن الأزمة لم تعد محصورة في جيوب معزولة، بل تمتد عبر نطاق جغرافي واسع، من غرب البلاد إلى شرقها ووسطها.

وتقدر النشرة أن نحو 8.4 مليون شخص يحتاجون إلى خدمات ومساعدات تغذوية خلال 2026، بينهم نحو 5 ملايين طفل دون الخامسة و3.4 مليون امرأة حامل أو مرضعة.

ومن بين هؤلاء، يحتاج نحو 4.19 مليون شخص إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، بينهم 824 ألفاً و827 طفلاً يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو الشكل الأشد فتكاً، وقرابة 2.76 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد المتوسط، إضافة إلى نحو 600 ألف امرأة حامل أو مرضعة.

ولا تعني هذه الأرقام أطفالاً يشعرون بالجوع فحسب؛ فسوء التغذية الحاد الوخيم يضعف المناعة، ويجعل أمراضاً قابلة للعلاج، مثل الإسهال والملاريا والتهابات الجهاز التنفسي، قادرة على قتل الطفل خلال فترة قصيرة إذا لم يحصل على الغذاء العلاجي والرعاية الطبية.

 ملايين خارج دائرة العلاج

وبحسب نشرة التغذية، تمكنت المراكز المدعومة من الشركاء الإنسانيين من إدخال أكثر من 383 ألف طفل إلى برامج علاج سوء التغذية الحاد الوخيم غير المصحوب بمضاعفات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بما يعادل نحو 81 في المئة من الهدف المقرر.

لكن الصورة تصبح أكثر قتامة عند النظر إلى الحالات التي تحتاج إلى رعاية داخل المستشفيات ومراكز الاستقرار. فقد سجلت هذه المراكز نحو 26 ألف حالة فقط، أي 37 في المئة من الهدف السنوي.

والأخطر أن 61 محلية لم تسجل أي حالة دخول إلى مراكز العلاج الداخلي. ولا يعني الصفر هنا غياب الأطفال المرضى، بل قد يعني غياب المنشآت والأطباء والعلاج ووسائل النقل الآمن بسبب الحرب، أو استحالة وصول الأسر إلى المراكز وسط القتال وانقطاع الطرق.

وتعمل أكثر من 53 منظمة عبر نحو 2500 مركز علاجي خارجي، إلى جانب ما بين 113 و130 مركزاً للعلاج الداخلي. ومع ذلك، تظل الاستجابة أقل كثيراً من حجم المأساة، خصوصاً في المناطق المحاصرة أو التي تشهد عمليات عسكرية متواصلة.

ولم تصل برامج التغذية الوقائية الشاملة إلا إلى نحو 2.6 في المئة من الأطفال المستهدفين، ونحو ثلاثة في المئة من النساء الحوامل والمرضعات. وهذا القصور يعني أن الاستجابة تلاحق الأطفال بعدما يبلغون مرحلة الخطر، بدلاً من منع تدهور حالتهم منذ البداية.

 الحرب تصنع الجوع

لا يمكن فصل هذه المؤشرات عن الحرب. فالجوع في السودان لا ينتج من نقص الطعام وحده، بل من عجز الأسر عن الوصول إليه: المزارعون هُجّروا من أراضيهم، والأسواق تعرضت للقصف أو تعطلت، والطرق أصبحت غير آمنة، ومرافق الخدمات العامة دُمّرت، وتجاوزت الأسعار قدرة الأسر، فيما أُخرجت مستشفيات ومراكز صحية من الخدمة.

وتستحوذ الخرطوم وشمال دارفور وجنوب دارفور والجزيرة وحدها على نحو 42 في المئة من العبء الإجمالي لسوء التغذية، بينما تمثل ولايات دارفور الخمس نحو 30 في المئة، وولايات كردفان الثلاث قرابة 15 في المئة.

وتحذر النشرة من أن الوضع مرشح لمزيد من التدهور، مع تزايد حالات الدخول إلى مراكز العلاج، وضعف موسم الحصاد، والجفاف المرتبط بظاهرة "النينيو"، واستنزاف مخزونات الغذاء. وقد يبدأ موسم الجوع المقبل مبكراً، قبل أن تتمكن الأسر من استعادة أي قدر من قدرتها على الصمود.

وتأتي هذه المؤشرات في بلد تصفه الأمم المتحدة بأنه يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج قرابة 34 مليون شخص إلى المساعدة، فيما تتآكل قدرة المنظمات الإنسانية بفعل نقص التمويل وانعدام الأمن وصعوبة الوصول.

 الجوع يقتل.. والجيش يواصل الحرب

ورغم هذا المشهد، لا تزال قيادة الجيش تراهن على الحسم العسكري. فقد أعلن رئيس هيئة الأركان، ياسر العطا، أول من أمس الأحد، أن القوات المسلحة "ماضية في حربها"، وأنها تتجه إلى مواصلة عملياتها في دارفور وكردفان حتى النهاية.

وتكشف نشرة التغذية أن السودان لا يملك ترف انتظار نهاية عسكرية مجهولة. فكل شهر إضافي من الحرب يعني أطفالاً جدداً يدخلون دائرة الخطر، وأسراً تفقد مصادر غذائها، ومناطق تصبح بعيدة عن المساعدات.

ويقول خبراء إنسانيون إن العلاج الحقيقي لا يبدأ بكيس غذاء علاجي بعد انهيار جسد الطفل، بل بوقف الحرب، المسبّب الرئيسي لصناعة الجوع.
وفي بلد يواجه أكبر مأساة إنسانية في العالم، يصبح الإصرار على الحسم العسكري اختياراً لاستمرار الكارثة؛ فلا يمكن إنقاذ أطفال السودان ما دامت القذائف تسبق الغذاء، والحرب تتقدم أسرع من الإغاثة.
مواضيع ذات صلة
برنامج الأغذية العالمي: أزمة الجوع في اليمن تتفاقم مع نزوح الآلاف جراء تصاعد الحرب
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:38:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: المدنيون تعرضوا للاستهداف خلال الحروب وانتهكت حقوق الإنسان واستخدم الجوع سلاحا
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:38:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أي مرحلة تنتظر الجنوب: حرب واسعة أم استنزاف بلا نهاية؟
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:38:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوداني: الدعوة للحوار السوداني السوداني الشامل لتحقيق السلام تمثل إحدى الركائز لحل الأزمة
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:38:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

قيادة الجيش

سنوات من

السودان

الجزيرة

الرئيسي

سوداني

في دار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:54 | 2026-11-03
Lebanon24
08:24 | 2026-11-03
Lebanon24
08:20 | 2026-11-03
Lebanon24
08:11 | 2026-11-03
Lebanon24
08:00 | 2026-11-03
Lebanon24
07:30 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24