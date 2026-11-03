تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في حال وقوع ضربة نووية.. إرشادات تحذيرية بثها التلفزيون الإيراني للمواطنين

Lebanon 24
03-11-2026 | 03:47
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
في حال وقوع ضربة نووية.. إرشادات تحذيرية بثها التلفزيون الإيراني للمواطنين
في حال وقوع ضربة نووية.. إرشادات تحذيرية بثها التلفزيون الإيراني للمواطنين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قام التلفزيون الإيراني ببث إرشادات تحذيرية للمواطنين حول كيفية التصرف في حال وقوع ضربة نووية، تضمنت مجموعة من التدابير الوقائية للتعامل مع الانفجار والحد من مخاطر التعرض للإشعاعات.
Advertisement

ودعت الإرشادات المواطنين إلى تجنب النظر مباشرة إلى الضوء الناتج عن الانفجار، والاحتماء خلف حاجز والاستلقاء على الأرض مع تغطية الرأس والوجه، قبل التوجه إلى أقرب مبنى بعد مرور موجة الانفجار، والابتعاد عن النوافذ والجدران الخارجية.

كما شددت على ضرورة إزالة التلوث المحتمل عن الجلد عبر الاستحمام بالماء والصابون، واستخدام المياه المعبأة والأطعمة المغلفة، والاستعداد للبقاء داخل الملاجئ لمدة 24 ساعة على الأقل، مع الالتزام بالتعليمات الرسمية وعدم مغادرة أماكن الاحتماء قبل صدور إرشادات آمنة.

وجاء بث هذه الإرشادات في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، وبعد تصريحات للمعلق والصحافي الأميركي تاكر كارلسون، زعم فيها أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تكون على وشك تنفيذ ضربة نووية ضد موقع إيراني، بضغط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

إلا أن هذه المزاعم لم يصدر ما يؤكدها رسمياً، كما نفت إسرائيل وجود نقاش بشأن توجيه ضربة نووية لإيران، ووصفت تصريحات كارلسون بهذا الشأن بأنها غير واقعية. كذلك رفض البيت الأبيض هذه الادعاءات
مواضيع ذات صلة
التلفزيون الإيراني: وقوع انفجارات قوية قبل قليل في الممر الجنوبي لمضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:38:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر إسرائيلي: سنتحرك لضرب منشآت إيران النووية مجددا في حال اجتازت طهران الخطوط الحمراء (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:38:27 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: الأصوات التي سُمِعت في جزيرة قشم تعود على الأرجح إلى طلقات تحذيرية أُطلقت تجاه سفن مخالفة في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:38:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رسائل تحذيريّة من المصارف إلى المواطنين... ماذا تتضمّن؟
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:38:27 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الإسرائيلي

إسرائيل

نتنياهو

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:54 | 2026-11-03
Lebanon24
08:24 | 2026-11-03
Lebanon24
08:20 | 2026-11-03
Lebanon24
08:11 | 2026-11-03
Lebanon24
08:00 | 2026-11-03
Lebanon24
07:30 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24