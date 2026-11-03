في حال وقوع ضربة نووية.. إرشادات تحذيرية بثها التلفزيون الإيراني للمواطنين

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قام التلفزيون ببث إرشادات تحذيرية للمواطنين حول كيفية التصرف في حال وقوع ضربة نووية، تضمنت مجموعة من التدابير الوقائية للتعامل مع الانفجار والحد من مخاطر التعرض للإشعاعات.ودعت الإرشادات المواطنين إلى تجنب النظر مباشرة إلى الضوء الناتج عن الانفجار، والاحتماء خلف حاجز والاستلقاء على الأرض مع تغطية الرأس والوجه، قبل التوجه إلى أقرب مبنى بعد مرور موجة الانفجار، والابتعاد عن النوافذ والجدران الخارجية.كما شددت على ضرورة إزالة التلوث المحتمل عن الجلد عبر الاستحمام بالماء والصابون، واستخدام المياه المعبأة والأطعمة المغلفة، والاستعداد للبقاء داخل الملاجئ لمدة 24 ساعة على الأقل، مع الالتزام بالتعليمات الرسمية وعدم مغادرة أماكن الاحتماء قبل صدور إرشادات آمنة.وجاء بث هذه الإرشادات في ظل تصاعد التوتر بين وواشنطن، وبعد تصريحات للمعلق والصحافي الأميركي تاكر كارلسون، زعم فيها أن إدارة الرئيس قد تكون على وشك تنفيذ ضربة نووية ضد موقع إيراني، بضغط من بنيامين .إلا أن هذه المزاعم لم يصدر ما يؤكدها رسمياً، كما نفت وجود نقاش بشأن توجيه ضربة نووية لإيران، ووصفت تصريحات كارلسون بهذا الشأن بأنها غير واقعية. كذلك رفض هذه الادعاءات