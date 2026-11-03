الرئيس الأوكراني زيلينسكي يصل إلى برلين اليوم.. هذا ما أعلنه المستشار الالماني

أعلن المستشار الألماني فريدريش
ميرتس أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
سيصل إلى برلين
، اليوم الثلاثاء، وذلك قبل جولة جديدة من المحادثات بين روسيا
وأوكرانيا بشأن إنهاء الحرب.
وجاء إعلان ميرتس خلال كلمة ألقاها أمام غرفة التجارة والصناعة في برلين.
وقال ميرتس: "سيكون هنا معي مجدداً بعد ظهر اليوم مباشرة". ولم يُعلَن عن الزيارة مسبقاً لأسباب أمنية.
وقبيل وصول زيلينسكي
، أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف
عن جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، والتي من المقرر عقدها، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء في أبوظبي
.
وستُجرى المحادثات على مستوى مستشاري رؤساء الدول والحكومات.
وقال ويتكوف: "ستتناول المحادثات الترتيبات الأمنية لفترة ما بعد الحرب، وخفض التصعيد، والمساعدات الإنسانية، والخطوات المقبلة على طريق السلام".