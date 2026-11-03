الرئيس الأوكراني زيلينسكي يصل إلى برلين اليوم.. هذا ما أعلنه المستشار الالماني

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أعلن المستشار الألماني ميرتس أن الرئيس الأوكراني سيصل إلى ، اليوم الثلاثاء، وذلك قبل جولة جديدة من المحادثات بين وأوكرانيا بشأن إنهاء الحرب.وجاء إعلان ميرتس خلال كلمة ألقاها أمام غرفة التجارة والصناعة في برلين.وقال ميرتس: "سيكون هنا معي مجدداً بعد ظهر اليوم مباشرة". ولم يُعلَن عن الزيارة مسبقاً لأسباب أمنية.وقبيل وصول ، أعلن المبعوث الأميركي الخاص عن جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، والتي من المقرر عقدها، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء في .وستُجرى المحادثات على مستوى مستشاري رؤساء الدول والحكومات.وقال ويتكوف: "ستتناول المحادثات الترتيبات الأمنية لفترة ما بعد الحرب، وخفض التصعيد، والمساعدات الإنسانية، والخطوات المقبلة على طريق السلام".