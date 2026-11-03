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عربي-دولي

الرئيس الأوكراني زيلينسكي يصل إلى برلين اليوم.. هذا ما أعلنه المستشار الالماني

Lebanon 24
03-11-2026 | 04:18
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الرئيس الأوكراني زيلينسكي يصل إلى برلين اليوم.. هذا ما أعلنه المستشار الالماني
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أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيصل إلى برلين، اليوم الثلاثاء، وذلك قبل جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بشأن إنهاء الحرب.
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وجاء إعلان ميرتس خلال كلمة ألقاها أمام غرفة التجارة والصناعة في برلين.

وقال ميرتس: "سيكون هنا معي مجدداً بعد ظهر اليوم مباشرة". ولم يُعلَن عن الزيارة مسبقاً لأسباب أمنية.

وقبيل وصول زيلينسكي، أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف عن جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، والتي من المقرر عقدها، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء في أبوظبي.

وستُجرى المحادثات على مستوى مستشاري رؤساء الدول والحكومات.

وقال ويتكوف: "ستتناول المحادثات الترتيبات الأمنية لفترة ما بعد الحرب، وخفض التصعيد، والمساعدات الإنسانية، والخطوات المقبلة على طريق السلام".
 
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