تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

جسم غامض داخل حاوية... زجاجة نبيذ تثير استنفاراً أمنياً

Lebanon 24
03-11-2026 | 05:12
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
جسم غامض داخل حاوية... زجاجة نبيذ تثير استنفاراً أمنياً
جسم غامض داخل حاوية... زجاجة نبيذ تثير استنفاراً أمنياً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أثار جسم عُثر عليه داخل حاوية في موقع بناء بالعاصمة بورت مورسبي في بابوا غينيا الجديدة اشتباهاً بوجود قذيفة مدفعية صينية، قبل أن تعلن السفارة الصينية أن الجسم ليس سوى زجاجة نبيذ مصممة على شكل قذيفة، ولا يشكل أي خطر.

وقالت السفارة الصينية في بابوا غينيا الجديدة، الثلاثاء 3 تشرين الثاني، إن التحقق الميداني والمعلومات التي قدمتها الشركة المعنية أكّدا أن الجسم الذي أُبلغ عنه باعتباره قذيفة عسكرية هو في الواقع زجاجة نبيذ على شكل قذيفة، مشيرة إلى أنها تنتظر النتائج الرسمية للتحقيق الذي تجريه الشرطة المحلية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "غلوبال تايمز"، كانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في 30 تشرين الأول بالعثور على جسم يشبه قذيفة مدفعية بين مواد بناء داخل حاوية في ورشة بناء، ما دفع الشرطة وقوات الدفاع في بابوا غينيا الجديدة إلى تنفيذ عملية مشتركة للتحقق منه.

وفي تقرير لاحق نُشر في 31 تشرين الأول، ذكرت صحيفة "بوست كوريير" أن الشرطة استبعدت حينها فرضية أن يكون الجسم مجرد نموذج وهمي، مؤكدة أن تحديد طبيعته لا يزال يتطلب فحص خبراء المتفجرات.

وشددت السفارة الصينية، في تعليقها، على أن قوانين بلادها المتعلقة بالأسلحة النارية صارمة، معتبرة أن تهريب قذيفة عسكرية غير قانونية من الصين إلى بابوا غينيا الجديدة أمر شبه مستحيل.

كما أكدت أن الحكومة الصينية تطلب من مواطنيها وشركاتها العاملة في الخارج الالتزام بالقوانين المحلية، والامتناع عن أي أنشطة غير قانونية، والمساهمة في تنمية المجتمعات التي يعملون فيها. (global times)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
فضيحة تهزّ الجمارك في غانا... كميّة كبيرة من الكوكايين داخل حاوية نفايات!
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:39:43 Lebanon 24 Lebanon 24
منشورات غامضة للبيت الأبيض تثير التساؤلات (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:39:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة عن "جسم غامض" بين لبنان وإسرائيل.. "لغز" لم يُكشف بعد!
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:39:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تكفي المراهنة على لقاء سلام – روبيو لإخراج لبنان من عنق زجاجة أزماته؟
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:39:43 Lebanon 24 Lebanon 24

السفارة الصينية

غينيا الجديدة

سفارة الصين

الصينية

التزام

المعن

غينيا

الصين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:54 | 2026-11-03
Lebanon24
08:24 | 2026-11-03
Lebanon24
08:20 | 2026-11-03
Lebanon24
08:11 | 2026-11-03
Lebanon24
08:00 | 2026-11-03
Lebanon24
07:30 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24