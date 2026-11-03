جسم غامض داخل حاوية... زجاجة نبيذ تثير استنفاراً أمنياً

أثار جسم عُثر عليه داخل حاوية في موقع بناء بالعاصمة بورت مورسبي في بابوا اشتباهاً بوجود قذيفة مدفعية صينية، قبل أن تعلن أن الجسم ليس سوى زجاجة نبيذ مصممة على شكل قذيفة، ولا يشكل أي خطر.

وقالت السفارة في بابوا الجديدة، الثلاثاء 3 تشرين الثاني، إن التحقق الميداني والمعلومات التي قدمتها الشركة المعنية أكّدا أن الجسم الذي أُبلغ عنه باعتباره قذيفة عسكرية هو في الواقع زجاجة نبيذ على شكل قذيفة، مشيرة إلى أنها تنتظر النتائج الرسمية للتحقيق الذي تجريه الشرطة المحلية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "غلوبال تايمز"، كانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في 30 تشرين الأول بالعثور على جسم يشبه قذيفة مدفعية بين مواد بناء داخل حاوية في ورشة بناء، ما دفع الشرطة وقوات الدفاع في بابوا غينيا الجديدة إلى تنفيذ عملية مشتركة للتحقق منه.

وفي تقرير لاحق نُشر في 31 تشرين الأول، ذكرت صحيفة "بوست كوريير" أن الشرطة استبعدت حينها فرضية أن يكون الجسم مجرد نموذج وهمي، مؤكدة أن تحديد طبيعته لا يزال يتطلب فحص خبراء المتفجرات.

وشددت السفارة الصينية، في تعليقها، على أن قوانين بلادها المتعلقة بالأسلحة النارية صارمة، معتبرة أن تهريب قذيفة عسكرية غير قانونية من إلى بابوا غينيا الجديدة أمر شبه مستحيل.

كما أكدت أن الحكومة الصينية تطلب من مواطنيها وشركاتها العاملة في الخارج الالتزام بالقوانين المحلية، والامتناع عن أي أنشطة غير قانونية، والمساهمة في تنمية المجتمعات التي يعملون فيها. (global times)