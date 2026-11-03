غضنفري: إيران تمتلك صواريخ تصل إلى الولايات المتحدة

ألمح النائب في كامران غضنفري إلى أن بلاده قد تكون امتلكت بالفعل سلاحا نوويا، مهددا باستخدامه ضد أميركا وإسرائيل في حال تعرضت لتهديد نووي من جانبهما.

وأوضح غضنفري ردا على سؤال لموقع "ديده بان " بشأن إمكانية امتلاك إيران سلاحا نوويا أنه يمكن التكهن بأنهم ربما يكونون قد امتلكوا هذه القدرة بالفعل، وإنه إذا هددتهم وإسرائيل باستخدام السلاح فعليهما أن تعرفا أنهم سيردون بالمثل باستخدام مثل هذا السلاح ضدهما.وأضاف أنه إذا نفذت الولايات المتحدة أي عمل ضدهم انطلاقا من قاعدة في أو قطر أو البحرين أو الكويت فإنهم يمتلكون القدرة على الرد عليها داخل وعلى الأراضي الأمريكية.وتابع أنهم صنعوا منذ فترة طويلة صواريخ بعيدة المدى أو ما يعرف بالصواريخ العابرة للقارات، وأن صواريخهم قادرة على الوصول إلى أبعد مناطق العالم، أما أوروبا فهي في متناول أيديهم ولديهم حتى صواريخ عابرة للقارات تستطيع الوصول إلى الولايات المتحدة.وهدد غضنفري الدول الأوروبية قائلا إن عليها أن تضع في حساباتها من الآن فصاعدا أنها لن تواجه الضغوط الاقتصادية الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز فحسب بل ستوجه إليها أيضا ضربات عسكرية داخل أراضيها. (روسيا اليوم)