تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

غضنفري: إيران تمتلك صواريخ تصل إلى الولايات المتحدة

Lebanon 24
03-11-2026 | 05:24
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
غضنفري: إيران تمتلك صواريخ تصل إلى الولايات المتحدة
غضنفري: إيران تمتلك صواريخ تصل إلى الولايات المتحدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ألمح النائب في البرلمان الإيراني كامران غضنفري إلى أن بلاده قد تكون امتلكت بالفعل سلاحا نوويا، مهددا باستخدامه ضد أميركا وإسرائيل في حال تعرضت طهران لتهديد نووي من جانبهما. 
Advertisement
 
وأوضح غضنفري ردا على سؤال لموقع "ديده بان إيران" بشأن إمكانية امتلاك إيران سلاحا نوويا أنه يمكن التكهن بأنهم ربما يكونون قد امتلكوا هذه القدرة بالفعل، وإنه إذا هددتهم الولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام السلاح النووي فعليهما أن تعرفا أنهم سيردون بالمثل باستخدام مثل هذا السلاح ضدهما.

وأضاف أنه إذا نفذت الولايات المتحدة أي عمل ضدهم انطلاقا من قاعدة في الإمارات أو قطر أو البحرين أو الكويت فإنهم يمتلكون القدرة على الرد عليها داخل أوروبا وعلى الأراضي الأمريكية.

وتابع أنهم صنعوا منذ فترة طويلة صواريخ بعيدة المدى أو ما يعرف بالصواريخ العابرة للقارات، وأن صواريخهم قادرة على الوصول إلى أبعد مناطق العالم، أما أوروبا فهي في متناول أيديهم ولديهم حتى صواريخ عابرة للقارات تستطيع الوصول إلى الولايات المتحدة.

وهدد غضنفري الدول الأوروبية قائلا إن عليها أن تضع في حساباتها من الآن فصاعدا أنها لن تواجه الضغوط الاقتصادية الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز فحسب بل ستوجه إليها أيضا ضربات عسكرية داخل أراضيها. (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
ترامب: لو امتلكت إيران سلاحاً نووياً لوسعت هجماتها إلى أوروبا والولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أسعار البنزين أقل مما كانت عليه خلال ولاية بايدن ومنعنا إيران من امتلاك سلاح نووي
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران: الولايات المتحدة مسؤولة عن انعدام الأمن والتوتر في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سي.إن.إن: الولايات المتحدة تدرس استخدام "أم القنابل" ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

روسيا اليوم

البرلمان

الإيراني

الإمارات

الأوروبي

إسرائيل

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:54 | 2026-11-03
Lebanon24
08:24 | 2026-11-03
Lebanon24
08:20 | 2026-11-03
Lebanon24
08:11 | 2026-11-03
Lebanon24
08:00 | 2026-11-03
Lebanon24
07:30 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24