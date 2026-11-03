تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

عبد الرحمن السيد… ثغرة في جدار النفوذ الإسرائيلي في واشنطن

جاد الحاج - Jad El Hajj

|
Lebanon 24
03-11-2026 | 07:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عبد الرحمن السيد… ثغرة في جدار النفوذ الإسرائيلي في واشنطن
عبد الرحمن السيد… ثغرة في جدار النفوذ الإسرائيلي في واشنطن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه الأنظار اليوم، الثلاثاء، إلى الانتخابات النصفية الأميركية، حيث يخوض المرشح الديمقراطي عبد الرحمن السيد مواجهة حادة مع الجمهوري مايك روجرز، المدعوم من الرئيس الاميركي دونالد ترامب، على مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. لكن هذه المعركة تتجاوز التنافس التقليدي بين الحزبين، بعدما تحوّلت مواقف السيد المعارضة لتسليح إسرائيل إلى أحد أبرز عناوين الصراع الانتخابي، وسط تساؤلات حول ما قد يعنيه فوزه بالنسبة إلى نفوذ اللوبيات المؤيدة لـ"تل أبيب" داخل واشنطن.
Advertisement
Kamala Harris campaigns with Abdul El-Sayed to unify Democratic voters
وقد برز حجم هذا الصراع خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، عندما تغلّب السيد على النائبة هايلي ستيفنز، المعروفة بمواقفها الداعمة لإسرائيل، قبل أن تعلن الأخيرة تأييد منافسه الجمهوري. ولعل هذه الخطوة تعكس عمق الخلاف داخل الحزب الديمقراطي، بعدما دفعت الانقسامات السياسية، وفي مقدمتها الموقف من إسرائيل، إحدى أبرز الشخصيات الديمقراطية إلى دعم مرشح من الحزب المنافس.
Tucker Carlson backs Democrat Abdul El-Sayed in Michigan Senate race : r/politics
 
وبحسب مصادر متابعة للشأن الأميركي، فإن فوز السيد، إذا تحقق، سيحمل رسالة سياسية تتعلق بحدود نفوذ جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، التي تمتلك حضوراً واسعاً داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وتوضح المصادر أن حساسية هذه المواجهة ترتبط أيضاً بموقع ميشيغان، حيث يشكّل الناخبون العرب والمسلمون كتلة انتخابية مؤثرة، ويحتل الموقف من الحرب على غزة والدعم الأميركي لإسرائيل موقعاً بارزاً في النقاش السياسي. وهو ما يجعل حسابات المرشحين أكثر تعقيداً، في ظل التباين بين مواقف جماعات الضغط وتوجهات شرائح من الناخبين.
Who Is Michigan's Abdul El-Sayed? Five Things to Know About the Progressive Democratic Senate Primary Winner - WSJ
 
ولم تقتصر الاعتراضات على السيد على مواقفه من إسرائيل، بل طالت خلفيته السياسية وتوجهاته في عدد من القضايا الاجتماعية، التي أثارت انتقادات داخل أوساط عربية وإسلامية تشكك في مدى انسجامها مع القيم الإسلامية، في وقت واجه فيه اتهامات من خصومه الأميركيين بالتطرف والارتباط بجماعة الإخوان المسلمين. وبين هذه الاعتراضات المتناقضة، يجد السيد نفسه أمام معركة تتداخل فيها الحسابات الدينية والاجتماعية مع الصراع السياسي حول إسرائيل، ما يعكس تعقيدات ترشحه وحجم التباينات بين القوى والشرائح التي تتخذ مواقف متعارضة منه.
المرشح الجمهوري مايك روجرز والنائبة الديمقراطية هالي ستيفنز، وعبد الرحمن السيد (أرشيفية- فرانس برس)
غير أن وصول السيد إلى مجلس الشيوخ لا يعني امتلاكه القدرة على تغيير السياسة الأميركية تجاه إسرائيل بمفرده، فقرارات التسليح والمساعدات تخضع لتوازنات داخل الكونغرس والإدارة الأميركية، فيما يحتاج أي تغيير فعلي إلى تحالفات سياسية أوسع. لكن وجوده سيمنحه فرصة الاعتراض والتصويت والمشاركة في النقاشات التشريعية المتعلقة بهذه الملفات، وهو ما يختلف عن الاكتفاء بالمواقف المعلنة خارج مؤسسات الحكم.
Progressive Abdul El-Sayed wins Michigan primary, confirming momentum of Democrats' left wing
 
وتبقى نتائج معركة «ميشيغان» اختباراً لحجم التحولات التي بدأت تظهر داخل المشهد السياسي الأميركي تجاه إسرائيل. ففوز عبد الرحمن السيد، سيضع نفوذ الجماعات المؤيدة لـ"تل أبيب" أمام تحدٍّ انتخابي واضح، ويفتح النقاش حول مدى اتساع المعارضة لسياساتها داخل المؤسسات الأميركية، وما إذا كانت هذه المعارضة قادرة على الانتقال من صناديق الاقتراع إلى التأثير في قرارات واشنطن.
 
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: نقف إلى جانب لبنان السيد والمستقل والخالي من نفوذ حزب الله وإيران
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الملك الحوثي...الرجل الغامض خلف نفوذ الحوثيين
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الوزراء وزير الخارجيّة القطريّة محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إلى السرايا حيث يُقام له استقبال رسميّ
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

مقالات لبنان24

دونالد ترامب

الأميركيين

السيد على

الجمهوري

المعارضة

الاميركي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد الحاج - Jad El Hajj

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:54 | 2026-11-03
Lebanon24
08:24 | 2026-11-03
Lebanon24
08:20 | 2026-11-03
Lebanon24
08:11 | 2026-11-03
Lebanon24
08:00 | 2026-11-03
Lebanon24
07:30 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24