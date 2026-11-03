تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"سنقتل ترامب".. لوحة ضخمة في طهران بالتزامن مع جهود التفاوض

Lebanon 24
03-11-2026 | 07:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سنقتل ترامب.. لوحة ضخمة في طهران بالتزامن مع جهود التفاوض
سنقتل ترامب.. لوحة ضخمة في طهران بالتزامن مع جهود التفاوض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

ظهرت في ساحة انقلاب بطهران، الثلاثاء، لوحة إعلانية ضخمة تحمل عبارة "سنقتل ترامب"، وتُظهر الرئيس الأميركي خلف القضبان مطأطئ الرأس، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية لمنع تجدد الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وعرضت لوحة أخرى ترامب ونائبه جي دي فانس والمبعوث ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجوه ملطخة بالدماء وملابس رثّة، وخلفهم العلمان الأميركي والإسرائيلي مهترئين.

وتجمّع عشرات الأشخاص في الساحة، ملوّحين بأعلام حمراء ورافعين لافتات كُتب عليها "سيكون هناك دم"، ودعوا إلى الثأر لمقتل المرشد السابق علي خامنئي في الضربات الأميركية الإسرائيلية التي بدأت في 28 شباط.

وفي ساحة تجريش شمالي العاصمة، عُرضت رسوم أخرى تسخر من ترامب، فيما استمر عرض مجسّم لزنزانة يمضي داخلها ممثل يجسّد شخصيته يومه، ضمن حملة دعائية انطلقت أواخر تشرين الأول. وتعرض شاشة مجاورة مشاهد للدمار الناجم عن الضربات الأميركية.

وتأتي الحملة مع استمرار الوساطة بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من استئناف العمليات العسكرية. وكان ترامب قد أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق، بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي تُجرى الثلاثاء. (سكاي نيوز)

Advertisement
 

 

مواضيع ذات صلة
"لبنان24": عملية تمشيط إسرائيلية بالتزامن مع رمي قذائف "هاون" باتجاه المنصوري
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:41:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يعلن عن صفقة غاز ضخمة مع تايوان
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:41:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قصف مدفعي إسرائيلي استهدف وادي زبقين بالتزامن مع تفجير في الخيام
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:41:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في حولا بالتزامن مع تمشيط كثيف
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 15:41:27 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

إسرائيل

واشنطن

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:54 | 2026-11-03
Lebanon24
08:24 | 2026-11-03
Lebanon24
08:20 | 2026-11-03
Lebanon24
08:11 | 2026-11-03
Lebanon24
08:00 | 2026-11-03
Lebanon24
07:30 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24