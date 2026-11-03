تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

توسك يرفع التأهب: تحذيرات من توغّل مسلّح إلى بولندا

Lebanon 24
03-11-2026 | 09:08
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
توسك يرفع التأهب: تحذيرات من توغّل مسلّح إلى بولندا
توسك يرفع التأهب: تحذيرات من توغّل مسلّح إلى بولندا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت بولندا إحباط ما وصفته بمحاولة استفزاز محتملة على حدودها مع مقاطعة كالينينغراد الروسية، بعدما رصد حرس الحدود أشخاصاً يحملون مصابيح يدوية ويتحركون في المنطقة الحدودية خلال الليل، في وقت عززت فيه وارسو انتشار قواتها الأمنية تحسباً لاحتمال وقوع أعمال تخريب أو توغّل مسلّح خلال النصف الأول من تشرين الثاني.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الثلاثاء، إنه تلقى بعد منتصف الليل معلومات من حرس الحدود عن تحركات مقلقة على الحدود البولندية الروسية، موضحاً أن السلطات تحركت بسرعة لمنع وقوع أي حادث. لكنه أقرّ بأنه لا يمكن التأكد بصورة قاطعة من أن ما جرى كان محاولة استفزاز متعمدة.

وتعمل الشرطة البولندية بالتنسيق مع الجيش وحرس الحدود وأجهزة الاستخبارات على تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا، ولا سيما في منطقتي فارمينسكو-مازورسكي وبودلاسكي شمال شرقي البلاد.

وأكد توسك وجود عملية أمنية خاصة تنفذها الشرطة في المنطقتين، بمشاركة وحدات مكافحة الإرهاب، بعدما تلقت السلطات معلومات أكثر تحديداً عن احتمال وقوع أعمال تخريب، بينها تسلل أشخاص مسلحين إلى الأراضي البولندية خلال النصف الأول من تشرين الثاني.

وقال توسك إن الأجهزة البولندية ونظيراتها لدى الدول الحليفة تتلقى منذ فترة معلومات عن احتمال تنفيذ أعمال تخريب أو استفزازات خطيرة على الحدود مع روسيا، أو عمليات تنظمها أجهزة معادية داخل الأراضي البولندية.

وأضاف أنه تلقى تحذيرات إضافية بشأن احتمال التصعيد من القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، خلال زيارته وارسو في تشرين الأول.

وتُعد بولندا أكبر أعضاء حلف شمال الأطلسي على الجبهة الشرقية للحلف، وتشترك بحدود مع مقاطعة كالينينغراد الروسية شمالاً وبيلاروسيا شرقاً. ويأتي رفع مستوى التأهب في ظل تحذيرات متكررة أطلقها توسك خلال الأشهر الماضية من احتمال تعرض إحدى دول الحلف لهجوم هجين روسي، وفق ما نقلته الوكالة.

وشدد رئيس الوزراء البولندي على ضرورة استمرار اليقظة والاستعداد لمواجهة أي أعمال تخريب أو استفزاز محتملة، محذراً من أن التصعيد الروسي قد لا يقتصر على الحادثة الأخيرة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب استعدادا للانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 19:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تحسباً لهجوم حوثي...إسرائيل ترفع حالة التأهب
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 19:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد معلومات عن مخطط لاغتيال توسك ووزير دفاعه.. بولندا تعقد اجتماعاً طارئاً
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 19:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24
كندا ترفع مستوى التحذير من السفر إلى لبنان ودول بالمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 19:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24

حلف شمال الأطلسي

مكافحة الإرهاب

منذ فترة

شمال شرق

الأطلسي

دونالد

أوروبا

الجبهة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:37 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:14 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:05 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:13 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:37 | 2026-11-03
Lebanon24
12:14 | 2026-11-03
Lebanon24
12:05 | 2026-11-03
Lebanon24
12:00 | 2026-11-03
Lebanon24
11:13 | 2026-11-03
Lebanon24
11:09 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24