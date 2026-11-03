إيران تحدّث بنك أهدافها تحسبًا لضربات أميركية محتملة.. ما الذي يشمله؟

أعلنت إيران تحديث قائمة أهدافها تحسبًا لشن ضربات أميركية محتملة، مشيرة إلى أن القائمة تشمل المصالح الأميركية والإسرائيلية في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة "نوفوستي" عن مصدر سياسي إيراني.
وأوضح المصدر أن القوات المسلحة الإيرانية
حدّثت بنك أهدافها عقب التهديدات العسكرية الأخيرة، لافتًا إلى أن الأهداف لا تقتصر على المنشآت العسكرية، بل تشمل أيضًا المصالح والأصول المادية وغير المادية للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.
وكان المرشد الأعلى الإيراني
مجتبى خامنئي قد وجّه الجيش إلى الرد بفاعلية على أي تهديدات، مؤكدًا أن الرد الإيراني يجب ألا يخضع لقيود جغرافية، كما أمر بتحديث قائمة الأهداف التابعة للقوات المسلحة.
وبدأت الولايات المتحدة
وإسرائيل في 28 شباط الماضي شن ضربات على منشآت داخل إيران، لترد طهران
باستهداف إسرائيل
والقواعد الأميركية في دول الخليج
العربية والأردن. ورغم التراجع النسبي في حدة المواجهات، لم يُحسم النزاع بعد، ولا تزال احتمالات استئناف القتال قائمة.
في المقابل، أشار وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي إلى أن طهران وواشنطن تجريان حوارًا مكثفًا عبر وسطاء بهدف التوصل إلى تسوية للنزاع.