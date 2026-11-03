إيران تحدّث بنك أهدافها تحسبًا لضربات أميركية محتملة.. ما الذي يشمله؟

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وأوضح المصدر أن القوات المسلحة حدّثت بنك أهدافها عقب التهديدات العسكرية الأخيرة، لافتًا إلى أن الأهداف لا تقتصر على المنشآت العسكرية، بل تشمل أيضًا المصالح والأصول المادية وغير المادية للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.وكان المرشد الأعلى مجتبى خامنئي قد وجّه الجيش إلى الرد بفاعلية على أي تهديدات، مؤكدًا أن الرد الإيراني يجب ألا يخضع لقيود جغرافية، كما أمر بتحديث قائمة الأهداف التابعة للقوات المسلحة.وبدأت وإسرائيل في 28 شباط الماضي شن ضربات على منشآت داخل إيران، لترد باستهداف والقواعد الأميركية في دول العربية والأردن. ورغم التراجع النسبي في حدة المواجهات، لم يُحسم النزاع بعد، ولا تزال احتمالات استئناف القتال قائمة.في المقابل، أشار عباس عراقجي إلى أن طهران وواشنطن تجريان حوارًا مكثفًا عبر وسطاء بهدف التوصل إلى تسوية للنزاع.