انتشال رفات 13 شهيداً من تحت أنقاض منزل في دير البلح

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أعلنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، بالتعاون مع الأدلة الجنائية، انتشال رفات 13 شهيداً من تحت أنقاض منزل عائلة الدللول، قرب في مدينة دير البلح .وأوضح الدفاع المدني أن المنزل تعرّض لقصف إسرائيلي في 17 تشرين الأول 2023، وكان بداخله نحو 30 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، مشيراً إلى أنه جرى آنذاك انتشال شخص واحد على قيد الحياة وآخر فارق الحياة، فيما بقي بقية الضحايا تحت الأنقاض.وأضاف أن الرفات المنتشلة نُقلت، الثلاثاء، إلى ، تمهيداً للتعرّف على هويات أصحابها وتسليمها إلى ذويهم لدفنها وفق الإجراءات المعتمدة.وأشار إلى أن عمليات البحث والانتشال مستمرة بالتنسيق مع ، لافتاً إلى أن نحو 22 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين تحت الأنقاض.ومن المقرر استكمال عمليات البحث، الأربعاء، في المنطقة نفسها، قرب شارع وأرض بهولي، في محيط منطقة كيسوفيم، للوصول إلى بقية المفقودين.