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عربي-دولي

انتشال رفات 13 شهيداً من تحت أنقاض منزل في دير البلح

Lebanon 24
03-11-2026 | 13:15
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انتشال رفات 13 شهيداً من تحت أنقاض منزل في دير البلح
انتشال رفات 13 شهيداً من تحت أنقاض منزل في دير البلح photos 0
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أعلنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، بالتعاون مع الأدلة الجنائية، انتشال رفات 13 شهيداً من تحت أنقاض منزل عائلة الدللول، قرب شارع صلاح الدين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
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وأوضح الدفاع المدني أن المنزل تعرّض لقصف إسرائيلي في 17 تشرين الأول 2023، وكان بداخله نحو 30 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، مشيراً إلى أنه جرى آنذاك انتشال شخص واحد على قيد الحياة وآخر فارق الحياة، فيما بقي بقية الضحايا تحت الأنقاض.

وأضاف أن الرفات المنتشلة نُقلت، الثلاثاء، إلى مستشفى شهداء الأقصى، تمهيداً للتعرّف على هويات أصحابها وتسليمها إلى ذويهم لدفنها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأشار إلى أن عمليات البحث والانتشال مستمرة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لافتاً إلى أن نحو 22 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

ومن المقرر استكمال عمليات البحث، الأربعاء، في المنطقة نفسها، قرب شارع صلاح الدين وأرض بهولي، في محيط منطقة كيسوفيم، للوصول إلى بقية المفقودين.
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