الرئيس المصري يدعو إلى منح الحوار فرصة لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط

Advertisement

أكد ، أهمية إتاحة الفرصة للحوار والتفاهم بين الأطراف المعنية بالأزمة الراهنة في ، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة وتجنب المنطقة مزيداً من عدم الاستقرار.وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود المبذولة لخفض التصعيد، بحسب بيان للرئاسة .وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد ، إن السيسي استعرض خلال الاتصال الجهود التي تبذلها مصر بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التوتر، مشدداً على ضرورة منح جميع الأطراف فرصة للتفاهم والحوار وصولاً إلى توافق سياسي ينهي الأزمة الراهنة.وأشار إلى أن ستوب اتفق مع السيسي بشأن ضرورة دعم جهود الوسطاء لتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية، تجنب الشرق الأوسط والعالم تداعيات استمرار عدم الاستقرار.