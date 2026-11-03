تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الرئيس المصري يدعو إلى منح الحوار فرصة لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط

Lebanon 24
03-11-2026 | 12:46
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الرئيس المصري يدعو إلى منح الحوار فرصة لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط
الرئيس المصري يدعو إلى منح الحوار فرصة لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية إتاحة الفرصة للحوار والتفاهم بين الأطراف المعنية بالأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة وتجنب المنطقة مزيداً من عدم الاستقرار.
Advertisement

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود المبذولة لخفض التصعيد، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، إن السيسي استعرض خلال الاتصال الجهود التي تبذلها مصر بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التوتر، مشدداً على ضرورة منح جميع الأطراف فرصة للتفاهم والحوار وصولاً إلى توافق سياسي ينهي الأزمة الراهنة.

وأشار إلى أن ستوب اتفق مع السيسي بشأن ضرورة دعم جهود الوسطاء لتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية، تجنب الشرق الأوسط والعالم تداعيات استمرار عدم الاستقرار.
مواضيع ذات صلة
عراقجي: نمنح الدبلوماسية فرصة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 01:18:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري: ندعو إلى إنهاء الحرب في السودان ودعم مسار سياسي يفضي إلى حوار سوداني
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 01:18:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري: القضية الفلسطينية تبقى هي القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 01:18:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: تهديد الممرات المائية يهدد العالم كله وأمن الخليج مرتبط بأمن الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 01:18:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

الرئيس المصري

الشرق الأوسط

عبد الفتاح

الشناوي

المصرية

السيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:27 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-11-03
Lebanon24
16:56 | 2026-11-03
Lebanon24
16:48 | 2026-11-03
Lebanon24
16:30 | 2026-11-03
Lebanon24
16:27 | 2026-11-03
Lebanon24
16:20 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24