هجمات إلكترونية تضرب ثلاجات المتاجر في أوروبا.. ومخاوف على الأمن الغذائي

Advertisement

شهدت دول أوروبية موجة من الهجمات الإلكترونية المشتبه بها، استهدفت أنظمة التبريد في المتاجر الكبرى، ما أدى إلى ارتفاع مفاجئ في درجات حرارة الثلاجات والمجمّدات، وتلف كميات كبيرة من المواد الغذائية، وسط تحذيرات من تداعيات محتملة على سلاسل الإمداد الغذائي.وطالت الأعطال متاجر في 11 دولة أوروبية، بينها والسويد وأيرلندا ولوكسمبورغ، فيما سُجّلت حوادث جديدة في ، بعد هجمات مماثلة شهدتها خلال تشرين الأول الماضي.وأجبرت الأعطال عدداً من المتاجر على التخلص من منتجات غذائية، بعدما ارتفعت درجات حرارة بعض وحدات التبريد إلى مستويات غير طبيعية، وصلت في حالات سابقة إلى 50 درجة مئوية، ما تسبب بخسائر مالية وأثار مخاوف بشأن سلامة الأغذية.وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال استغلال ثغرات أمنية في أنظمة التحكم بالتبريد المتصلة بالإنترنت، ولا سيما المعدات القديمة التي لم تخضع للتحديثات اللازمة.وحذّر مفوض لشؤون الزراعة والغذاء، كريستوف هانسن، من أن هذه الحوادث تمثل تهديداً لسلاسل الإمداد الغذائي وثقة المستهلكين، فيما باشرت السلطات المختصة تحقيقات لتحديد طبيعة الهجمات والجهات المسؤولة عنها.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات حتى الآن، كما لم تثبت التحقيقات وجود ارتباط مباشر بين جميع الحوادث، في وقت تتزايد فيه الدعوات الأوروبية إلى تعزيز حماية الأنظمة الرقمية المرتبطة بالمرافق والخدمات الحيوية.