تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هجمات إلكترونية تضرب ثلاجات المتاجر في أوروبا.. ومخاوف على الأمن الغذائي

Lebanon 24
03-11-2026 | 14:11
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هجمات إلكترونية تضرب ثلاجات المتاجر في أوروبا.. ومخاوف على الأمن الغذائي
هجمات إلكترونية تضرب ثلاجات المتاجر في أوروبا.. ومخاوف على الأمن الغذائي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت دول أوروبية موجة من الهجمات الإلكترونية المشتبه بها، استهدفت أنظمة التبريد في المتاجر الكبرى، ما أدى إلى ارتفاع مفاجئ في درجات حرارة الثلاجات والمجمّدات، وتلف كميات كبيرة من المواد الغذائية، وسط تحذيرات من تداعيات محتملة على سلاسل الإمداد الغذائي.

وطالت الأعطال متاجر في 11 دولة أوروبية، بينها بلجيكا والسويد وأيرلندا ولوكسمبورغ، فيما سُجّلت حوادث جديدة في ألمانيا، بعد هجمات مماثلة شهدتها فرنسا خلال تشرين الأول الماضي.
Advertisement

وأجبرت الأعطال عدداً من المتاجر على التخلص من منتجات غذائية، بعدما ارتفعت درجات حرارة بعض وحدات التبريد إلى مستويات غير طبيعية، وصلت في حالات سابقة إلى 50 درجة مئوية، ما تسبب بخسائر مالية وأثار مخاوف بشأن سلامة الأغذية.

وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال استغلال ثغرات أمنية في أنظمة التحكم بالتبريد المتصلة بالإنترنت، ولا سيما المعدات القديمة التي لم تخضع للتحديثات اللازمة.

وحذّر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الزراعة والغذاء، كريستوف هانسن، من أن هذه الحوادث تمثل تهديداً لسلاسل الإمداد الغذائي وثقة المستهلكين، فيما باشرت السلطات المختصة تحقيقات لتحديد طبيعة الهجمات والجهات المسؤولة عنها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات حتى الآن، كما لم تثبت التحقيقات وجود ارتباط مباشر بين جميع الحوادث، في وقت تتزايد فيه الدعوات الأوروبية إلى تعزيز حماية الأنظمة الرقمية المرتبطة بالمرافق والخدمات الحيوية.
مواضيع ذات صلة
رويترز: هجوم إلكتروني جديد يستهدف ثلاجات وأنظمة تبريد بمتاجر أوروبية
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 01:18:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إيطاليا تعقد اجتماعًا أمنيًا طارئًا بعد هجمات إلكترونية على ثلاجات أوروبية
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 01:18:12 Lebanon 24 Lebanon 24
من بينها Carrefour وMonoprix .. هجوم إلكتروني يخترق ثلاجات متاجر شهيرة والخسائر بالملايين!
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 01:18:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هجمات سيبرانية تستهدف برادات المتاجر في أوروبا... درجات الحرارة ترتفع إلى 50 مئوية
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 01:18:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الأوروبي

ألمانيا

أوروبا

السويد

أوروبي

بلجيكا

فرنسا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:27 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-11-03
Lebanon24
16:56 | 2026-11-03
Lebanon24
16:48 | 2026-11-03
Lebanon24
16:30 | 2026-11-03
Lebanon24
16:27 | 2026-11-03
Lebanon24
16:20 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24