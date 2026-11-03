كوريا الشمالية تطلق مقذوفا باتجاه بحر اليابان

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قامت اليوم الأربعاء بإطلاق صواريخ عدة قبالة ساحلها الشرقي، وفق ما أعلن جيش سيول، في خطوة تأتي ضمن سلسلة من تجارب الأسلحة في الأيام الأخيرة فيما تتبنى موقفا أكثر تشددا تجاه والولايات المتحدة.وأجرت الشمالية المسلحة نوويا سلسلة من تجارب الأسلحة في الأيام الأخيرة في ظل تصاعد التوترات مع سيول على خلفية انفجار لغم أرضي على طول حدودهما المحصنة بشكل كثيف.وذكرت في كوريا الجنوبية أن جيشها "رصد إطلاق صواريخ عدة من منطقة سوندوك في كوريا الشمالية باتجاه البحر الشرقي" صباح 4 تشرين الثاني ، في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضا باسم بحر .وأضافت أن "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تحليلا مفصلا للمواصفات الدقيقة للصواريخ الشمالية التي رصدت".وخلص تحقيق مشترك أجرته سيول والأمم المتحدة أخيرا إلى أن كوريا الشمالية زرعت قبل أكثر من عام الألغام الأرضية التي انفجرت في المنطقة المنزوعة السلاح، وهو ما نفته بيونغ يانغ.ويأتي هذا الإطلاق أيضا بعد يوم من إجراء كوريا الشمالية تجربة لإطلاق صواريخ استراتيجية عقب تجربة منفصلة لرؤوس حربية تحتوي على قنابل عنقودية قامت بها خلال نهاية الأسبوع.(أ.ف.ب)