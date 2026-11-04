لهذه الأسباب خسر الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأميركية

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شكلت خسائر الحزب في انتخابات التجديد النصفي الأميركية انتكاسة وعكست تراجعاً في ثقة شريحة واسعة من الناخبين بالرئيس الأميركي وسياساته، وسط مكاسب لافتة حققها في عدد من الولايات.وتداخلت عوامل اقتصادية وسياسية وخارجية في رسم هذه النتائج، ما وضع الحزب الجمهوري أمام تساؤلات بشأن قدرته على الحفاظ على قاعدته وتوسيع دائرة مؤيديه.فما أبرز 7 أسباب وراء هذه الانتكاسة؟1- الغلاء وتراجع القدرة الشرائيةشكّلت تكاليف المعيشة أحد أبرز أسباب تراجع الجمهوريين، بعدما لم تنعكس وعود بخفض التضخم وتحسين الأوضاع الاقتصادية بالشكل الذي انتظره الناخبون، ما أضعف ثقة شريحة منهم بقدرة الإدارة على معالجة الأزمة.2- تراجع شعبية ترامبتحوّلت الانتخابات في عدد من الولايات إلى اختبار مباشر لشعبية الرئيس، بعدما ربط ترامب حملات مرشحي حزبه بأدائه وسياساته. وأظهرت استطلاعات الرأي تراجع نسبة تأييده إلى نحو 38 في المئة.3- الرسوم الجمركية والحرب معأثارت الرسوم الجمركية والتداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار وكلفة الإنتاج، ما زاد الضغوط على الإدارة في وقت تتصدر فيه الأولويات المعيشية اهتمامات .4- خسارة أصوات المستقلين وفئات انتخابية أساسيةأظهرت النتائج تراجعاً في تأييد الجمهوريين لدى شرائح من الشباب واللاتينيين والرجال السود، إلى جانب خسارة جزء من أصوات المستقلين، الذين لعبوا دوراً مؤثراً في عدد من المنافسات.5- إخفاق مرشحين دعمهم ترامبخسر عدد من المرشحين الذين حظوا بدعم مباشر من ترامب، ما أعاد النقاش داخل الحزب حول مدى قدرة تأييد الرئيس على ضمان الفوز، خصوصاً في ظل الحاجة إلى استقطاب الناخبين المعتدلين.6- المخاوف من تركّز السلطةساهم القلق من اتساع صلاحيات في تعزيز خطاب الداعي إلى تقوية دور الكونغرس في مراقبة الرئيس وفرض ضوابط على السلطة التنفيذية.7- نجاح الديمقراطيين في استثمار الاستياءاستطاع الديمقراطيون توظيف الغضب الشعبي من ارتفاع الأسعار وتكاليف الرعاية الصحية والسياسات الحكومية، وتحويله إلى مكاسب انتخابية في عدد من الدوائر والولايات.ماذا تعني هذه النتائج لترامب؟تضع هذه الانتكاسة الحزب الجمهوري أمام تحدٍ يتمثل في استعادة ثقة الناخبين خارج قاعدته التقليدية، وإعادة تقييم علاقته بترامب وسياساته.كما تكشف أن الاقتصاد، الذي ساهم في عودة ترامب إلى البيت الأبيض عام 2024، بات أحد أبرز مصادر الضغط على حزبه، في ظل استمرار المخاوف المعيشية وتراجع الرضا عن أداء الإدارة.(سكاي نيوز)