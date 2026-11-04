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عربي-دولي

ترامب بعد انتكاسة الجمهوريين: الديمقراطيون أبلوا بلاء حسناً والحرب مع إيران أحد أسباب الخسارة

Lebanon 24
04-11-2026 | 00:26
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ترامب بعد انتكاسة الجمهوريين: الديمقراطيون أبلوا بلاء حسناً والحرب مع إيران أحد أسباب الخسارة
ترامب بعد انتكاسة الجمهوريين: الديمقراطيون أبلوا بلاء حسناً والحرب مع إيران أحد أسباب الخسارة photos 0
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أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران كانت أحد العوامل التي ساهمت في الهزيمة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية، مشيراً إلى أن تداعيات المواجهة، ولا سيما ارتفاع أسعار البنزين، أثّرت في خيارات الناخبين.
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وفي مقابلة هاتفية مع قناة "فوكس نيوز"، قال ترامب إن الخسارة تعود جزئياً إلى الحرب مع إيران، مضيفاً أن الأميركيين لم يكونوا مستعدين لتحمّل التداعيات قصيرة الأمد لارتفاع أسعار الوقود، رغم إدراكهم، بحسب قوله، أهمية القرارات التي اتخذها تجاه طهران.

وفي موقف لافت، أشاد ترامب بأداء الديمقراطيين، معترفاً بأنهم خاضوا حملة انتخابية قوية، وقال: "أعتقد أن الديمقراطيين أبلوا بلاء حسناً، حقاً أعتقد ذلك"، مضيفاً أنه لا ينبغي أن يشعر بالذنب إزاء النتائج.

وعلى صعيد المرحلة المقبلة، استبعد ترامب إجراء تغييرات في حكومته، محذراً من أن الديمقراطيين سيطرحون تشريعات وصفها بـ"الجنونية"، مؤكداً أنه سيستخدم حق النقض الرئاسي (الفيتو) ضدها.

وتعكس تصريحات ترامب إقراره بتأثير الأعباء الاقتصادية المرتبطة بالحرب على النتائج الانتخابية، في وقت يواجه فيه الحزب الجمهوري تحديات سياسية بعد خسارته في انتخابات منتصف الولاية.



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