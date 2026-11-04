كيف أثّر فوز الديمقراطيين على العقود الآجلة للأسهم والذكاء الإصطناعيّ؟

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شهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم ارتفاعاً بعد أن عكست مسارها، مع استيعاب المستثمرين لفوز بأغلبية في مجلسيّ الكونغرس.وانخفضت العقود المرتبطة بمؤشر "ناسداك 100" الذي يضم شركات التكنولوجيا، في البداية بأكثر من 2% مع بدء ظهور بوادر فوز الديمقراطيين في نتائج الانتخابات.وسارت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" والعملات المشفرة على المنوال عينه قبل أن تتعافى، مع بدء المستثمرين في دراسة تداعيات حكومة منقسمة على الأسواق.وفي آسيا، أنهى مؤشر "نيكاي 225" الياباني تداولات الأربعاء منخفضاً بنسبة 1.4%.وتُعيد سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ رسم المشهد أمام الشركات والأسواق، مع انتقال الكونغرس من قبضة الجمهوريين إلى خصوم ، بما يفتح الباب أمام تشديد الرقابة على قطاعات اقتصادية، وإعادة النظر في ملفات تنظيمية وتشريعية تمس استثمارات الشركات وأرباحها.وذكرت صحيفة " " أن قرارات الأميركيين في صناديق الاقتراع قد تؤثر أيضاً على سرعة انتشار الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.وقد مالت نتائج انتخابات حكام الولايات في جورجيا وأوهايو وتكساس وأيوا لصالح الديمقراطيين، مما قد يضع عقبات جديدة أمام تطوير مراكز البيانات. وانخفضت أسهم شركات "أوراكل" و"كوريويف" و"آبل" و"مايكروسوفت" و"سبيس إكس"، بالإضافة إلى عدد من شركات التكنولوجيا الأخرى، بشكل طفيف. (الامارات 24)