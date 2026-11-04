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عربي-دولي

العراق يرصد تلاعباً في عقود حكومية يُشتبه في استخدامها لتمويل جهات مسلحة

Lebanon 24
04-11-2026 | 13:29
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العراق يرصد تلاعباً في عقود حكومية يُشتبه في استخدامها لتمويل جهات مسلحة
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أعلنت السلطات العراقية، الأربعاء، رصد شبهات تلاعب في عقود حكومية تابعة لوزارة النقل والمطارات، يُشتبه في توجيه عائداتها لتمويل جهات مسلحة خارجة عن القانون.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر مطلع أن هيئة النزاهة باشرت التدقيق في عقود وزارة النقل والمطارات، حيث كشفت عن تلاعب يُشتبه بارتباطه بتمويل جهات مسلحة.

وأوضح المصدر أن المخالفات المرصودة تتعلق بعقود أُبرمت لصالح ما وصفه بـ"اقتصاديات جهات مسلحة خارجة عن القانون"، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم هذه التجاوزات أو الجهات المعنية بها.

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وكالة الأنباء العراقية

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