العراق يرصد تلاعباً في عقود حكومية يُشتبه في استخدامها لتمويل جهات مسلحة

أعلنت السلطات ، الأربعاء، رصد شبهات تلاعب في عقود حكومية تابعة لوزارة النقل والمطارات، يُشتبه في توجيه عائداتها لتمويل جهات مسلحة خارجة عن القانون.

ونقلت "واع" عن مصدر مطلع أن باشرت التدقيق في عقود والمطارات، حيث كشفت عن تلاعب يُشتبه بارتباطه بتمويل جهات مسلحة.

وأوضح المصدر أن المخالفات المرصودة تتعلق بعقود أُبرمت لصالح ما وصفه بـ"اقتصاديات جهات مسلحة خارجة عن القانون"، من دون تفاصيل إضافية بشأن حجم هذه التجاوزات أو الجهات المعنية بها.